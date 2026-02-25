Відео
Головна Новини дня Стефанішина заявила про ноту протесту США після атаки на Новоросійськ

Стефанішина заявила про ноту протесту США після атаки на Новоросійськ

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 09:15
Стефанішина заявила про негативну реакцію США на атаку по Новоросійську
Ольга Стефанішина. Фото: Новини.LIVE

Посол України у США Ольга Стефанішина розповіла, що після удару українських дронів по порту в Новоросійську отримала від Держдепартаменту ноту-протест, оскільки атака, за словами американської сторони, нібито зачепила економічні інтереси США.

Про це Ольга Стефанішина заявила під час пресконференціх, повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

США негативно поставились до атаки по порту в Новоросійську

"Нещодавно, коли я отримала ноту-протест від Державного департаменту США після нашої атаки на Новоросійськ, бо це зачепило американські економічні інтереси, я була справді засмучена: за 35 років залежності України, маючи так багато шансів, ми ніколи не ставили себе в ситуацію, коли могли б діяти так само", — сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що в нинішніх умовах серед ключових кроків бачить одночасно захист економічних інтересів США та України, нарощування спроможностей протиповітряної оборони, а також практичне "закриття українського неба" від атак "Шахедів" і посилення європейської участі в обороні України.

"Тож забезпечення економічних інтересів США та України, розвиток спроможностей протиповітряної оборони, закриття українського неба від "Шахедів" і європейська участь у обороні України — це ключові кроки", — заявила вона.

Окремо посол торкнулася політичного контексту в США, згадавши, що цей рік, за її словами, проходить під знаком обіцянки президента Дональда Трампа завершити війну. Водночас Стефанішина заявила, що масштаб насильства з боку Росії, на її переконання, є частиною усталеної логіки російської воєнної машини.

"Жахливо це казати через політичні причини, бо цей рік відзначився обіцянкою президента Трампа завершити війну, і ця відданість серйозна — він ніколи не відступав від цієї обіцянки. Це нормальна практика російської воєнної машини: так вони діяли в Бучі, в Ірпіні, у Харкові — я бачила це власними очима. Тактика однакова, масштаби більші і будуть зростати, поки Росія не буде переможена", — сказала вона.

Стефанішина також описала, як, на її думку, змінювалася інтенсивність атак дронами по Україні з початку повномасштабної війни. 

"Першої зими 2022 року, коли я спала вдома, я знала, що над моєю головою буде приблизно 20 "Шахедів" і, можливо, одна ракета на тиждень. Минулого тижня я щойно повернулася з Києва — 350 "Шахедів" за ніч", — сказала посол.

У цьому контексті вона стверджує, що якби Україна раніше отримала більше систем ППО та інших спроможностей, ситуація могла б розвиватися інакше. За її словами, затягування з рішеннями дало Росії час не лише зміцнити власну оборонну промисловість, а й розширити зовнішню взаємодію, зокрема із залученням Північної Кореї та поглибленням контактів з Китаєм.

"І коли ми кричали та сигналізували всьому світу, що небо треба закрити, що нам потрібна ППО, більше і більше спроможностей, якби ми отримали це тоді, можливо, ми б не опинилися в ситуації, коли росіяни не лише зміцнили власну оборонну промислову базу, але й залучили Північну Корею, відкрили нові заводи для виробництва "Шахедів" на своїй території, відновили військові виробництва в Північній Кореї, наростили спроможності та взаємодію з Китаєм", — заявила вона.

Завершуючи, Стефанішина пов'язала поточні ризики з тим, що на початку війни, на її думку, не вистачило належних військових рішень і політичного тиску. Вона сказала, що зробленого було достатньо, аби Україна трималася, але недостатньо, щоб не дати Росії розвиватися.

Зазначимо, що наприкінці листопада СБУ та українські сили безпеки атакували порт в Новоросійську

У грудні з'ясувалося, що під атакою опинився підводний човен в порту Новоросійська. Через влучні атаки російським військам довелося ховати судна в порту

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
