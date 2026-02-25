Видео
Україна
Главная Новости дня Стефанишина заявила о ноте протеста США после атаки на Новороссийск

Стефанишина заявила о ноте протеста США после атаки на Новороссийск

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 09:15
Стефанишина заявила, что атака на Новороссийск затронула интересы США
Ольга Стефанишина. Фото: Новини.LIVE

После атаки украинских беспилотников на порт в Новороссийске Госдеп США выразил протест украинской стороне, и, как заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, эта реакция стала для нее болезненной, потому что Украина десятилетиями была зависимой и не имела возможности действовать так же жестко.

Об этом Ольга Стефанишина заявила во время пресс-конференции, сообщает Новини.LIVE.

"Недавно, когда я получила ноту-протест от Государственного департамента США после нашей атаки на Новороссийск, потому что это задело американские экономические интересы, я была действительно расстроена: за 35 лет зависимости Украины, имея так много шансов, мы никогда не ставили себя в ситуацию, когда могли бы действовать так же", — сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что в нынешних условиях среди ключевых шагов видит одновременно защиту экономических интересов США и Украины, наращивание возможностей противовоздушной обороны, а также практическое "закрытие украинского неба" от атак "Шахедов" и усиление европейского участия в обороне Украины.

"Поэтому обеспечение экономических интересов США и Украины, развитие возможностей противовоздушной обороны, закрытие украинского неба от "Шахедов" и европейское участие в обороне Украины - это ключевые шаги", — заявила она.

Отдельно посол коснулась политического контекста в США, упомянув, что этот год, по ее словам, проходит под знаком обещания президента Дональда Трампа завершить войну. В то же время Стефанишина заявила, что масштаб насилия со стороны России, по ее убеждению, является частью устоявшейся логики российской военной машины.

"Ужасно это говорить по политическим причинам, потому что этот год отметился обещанием президента Трампа завершить войну, и эта преданность серьезная — он никогда не отступал от этого обещания. Это нормальная практика российской военной машины: так они действовали в Буче, в Ирпене, в Харькове — я видела это собственными глазами. Тактика одинаковая, масштабы больше и будут расти, пока Россия не будет побеждена", — сказала она.

Стефанишина также описала, как, по ее мнению, менялась интенсивность атак дронами по Украине с начала полномасштабной войны.

"Первой зимой 2022 года, когда я спала дома, я знала, что над моей головой будет примерно 20 "Шахедов" и, возможно, одна ракета в неделю. На прошлой неделе я только что вернулась из Киева — 350 "Шахедов" за ночь", — сказала посол.

В этом контексте она утверждает, что если бы Украина раньше получила больше систем ПВО и других возможностей, ситуация могла бы развиваться иначе. По ее словам, затягивание с решениями дало России время не только укрепить собственную оборонную промышленность, но и расширить внешнее взаимодействие, в частности с привлечением Северной Кореи и углублением контактов с Китаем.

"И когда мы кричали и сигнализировали всему миру, что небо надо закрыть, что нам нужна ПВО, больше и больше возможностей, если бы мы получили это тогда, возможно, мы бы не оказались в ситуации, когда россияне не только укрепили собственную оборонную промышленную базу, но и привлекли Северную Корею, открыли новые заводы для производства "Шахедов" на своей территории, восстановили военные производства в Северной Корее, нарастили способности и взаимодействие с Китаем", — заявила она.

Завершая, Стефанишина связала текущие риски с тем, что в начале войны, по ее мнению, не хватило надлежащих военных решений и политического давления. Она сказала, что сделанного было достаточно, чтобы Украина держалась, но недостаточно, чтобы не дать России развиваться.

Отметим, что в конце ноября СБУ и украинские силы безопасности атаковали порт в Новороссийске.

В декабре выяснилось, что под атакой оказалась подводная лодка в порту Новороссийска. Из-за точных атак российским войскам пришлось прятать суда в порту.

Ольга Стефанишина США Украина Россия атака Новоросийск порт
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
