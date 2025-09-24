Дроны атаковали Новороссийск: есть погибшие и пострадавшие

Взрывы в Новороссийске. Фото иллюстративное: Еспресо.TV

В ночь на 24 сентября город Новороссийск, где расположена база Черноморского флота РФ, подвергся массированной атаке дронов. По официальным данным, в результате удара погибли два человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщили росСМИ.

Дроновая атака на Новороссийск

Ночью в городе прогремели взрывы, после чего местные власти подтвердили факт атаки. Сначала мэр Андрей Кравченко заявил об отражении нападения безэкипажных катеров, но вскоре раздались новые взрывы в воздухе. Власти объявили тревогу, призвав жителей оставаться в укрытиях.

"По предварительной информации, известно о двух погибших, три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание отеля. Отражение атаки продолжается", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, назвав инцидент "ужасной атакой со стороны киевского режима".

В результате атаки повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры. Взрывной волной выбиты окна в жилых домах, также зафиксированы разрушения в гостиничном комплексе. В социальных сетях распространяются видео с места событий, где видны последствия взрывов.

Стоит напомнить, что СБУ уже второй раз за неделю нанесла удар дронами по нефтеперерабатывающему и нефтехимическому комплексу "Газпром Нефтехим Салават" в Башкортостане.

А ранее сообщалось, что в ночь на 24 сентября российские войска совершили масштабную атаку на Украину. В общем оккупанты запустили 152 ударных беспилотника различных моделей.