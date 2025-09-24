Дрони атакували Новоросійськ: є загиблі та постраждалі

Вибухи у Новоросійську. Фото ілюстративне: Еспресо.TV

У ніч на 24 вересня місто Новоросійськ, де розташована база Чорноморського флоту РФ, зазнало масованої атаки дронів. За офіційними даними, внаслідок удару загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.

Про це повідомили росЗМІ.

Дронова атака на Новоросійськ

Вночі в місті пролунали вибухи, після чого місцева влада підтвердила факт атаки. Спочатку мер Андрій Кравченко заявив про відбиття нападу безекіпажних катерів, але невдовзі пролунали нові вибухи в повітрі. Влада оголосила тривогу, закликавши мешканців залишатися в укриттях.

"За попередньою інформацією, відомо про двох загиблих, троє людей постраждали. Пошкодження отримали п’ять житлових будинків, у тому числі багатоквартирні, а також будівля готелю. Відбиття атаки триває", — заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, назвавши інцидент "жахливою атакою з боку київського режиму".

Унаслідок атаки пошкоджені кілька об’єктів цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею вибито вікна в житлових будинках, також зафіксовано руйнування в готельному комплексі. У соціальних мережах поширюються відео з місця подій, де видно наслідки вибухів.

Варто нагадати, що СБУ вже вдруге за тиждень завдала удару дронами по нафтопереробному та нафтохімічному комплексу "Газпром Нафтохім Салават" у Башкортостані.

А раніше повідомлялося, що у ніч проти 24 вересня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну. Загалом окупанти запустили 152 ударні безпілотники різних моделей.