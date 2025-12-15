Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вперше в історії — дрони СБУ уразили підводний човен у Росії

Вперше в історії — дрони СБУ уразили підводний човен у Росії

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 17:49
Вперше в історії дрони СБУ уразили човен на території Росії
Вибухи в результаті атаки дронів СБУ на човни у Росії. Фото: кадр з відео

Дрони Служби безпеки України вразили підводний човен росіян у Новоросійську. На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр".

Про це інформує пресслужба СБУ в Telegram у понеділок, 15 грудня.

Реклама
Читайте також:

Дрони СБУ успішно атакували підводний човен у Росії

Вперше в історії підводні дрони "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО — Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу.

За інформацією СБУ, на борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України.

Зазначається, що це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

Вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько 400 млн доларів. З огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 млн доларів.

Цей клас підводних човнів також відомий під назвою "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.

В СБУ нагадали, що підірваний човен вимушено перебував у порту Новоросійськ через успішні спецоперації надводних морських дронів "Sea Baby", які витіснили російські кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, що нещодавно безпілотники СБУ зупинили видобуток російської нафти у Каспійському морі.

Раніше Служба безпеки України підірвала два російські танкери у Чорному морі — KAIRO та VIRAT.

СБУ війна в Україні Росія атака Новоросійськ порт морські дрони
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації