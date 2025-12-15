Вперше в історії дрони СБУ уразили човен на території Росії

Вибухи в результаті атаки дронів СБУ на човни у Росії. Фото: кадр з відео

Дрони Служби безпеки України вразили підводний човен росіян у Новоросійську. На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр".

Про це інформує пресслужба СБУ в Telegram у понеділок, 15 грудня.

Реклама

Читайте також:

Дрони СБУ успішно атакували підводний човен у Росії

Вперше в історії підводні дрони "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка" (за класифікацією НАТО — Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу.

За інформацією СБУ, на борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України.

Зазначається, що це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України.

Вартість підводного човна класу "Варшавянка" становить близько 400 млн доларів. З огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 млн доларів.

Цей клас підводних човнів також відомий під назвою "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для сонарів.

В СБУ нагадали, що підірваний човен вимушено перебував у порту Новоросійськ через успішні спецоперації надводних морських дронів "Sea Baby", які витіснили російські кораблі та субмарини із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, що нещодавно безпілотники СБУ зупинили видобуток російської нафти у Каспійському морі.

Раніше Служба безпеки України підірвала два російські танкери у Чорному морі — KAIRO та VIRAT.