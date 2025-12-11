Дрони СБУ атакували нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі

Нафтовидобувна платформа РФ. Фото: СБУ

Безпілотники Служби безпеки України атакували нафтовидобувну платформу Росії у Каспійському морі. В результаті ударів СБУ зупинено видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин.

Про це інформують джерела Новини.LIVE в СБУ у четвер, 11 грудня.

Реклама

Читайте також:

СБУ атакувала нафтовидобувну платформу РФ — деталі

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".

В СБУ наголосили, що це перше ураження Україною інфраструктури РФ, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі.

Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.

Як відомо, родовище ім. Філановського — одне з найбільших розвіданих у Росії й в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Видобута продукція відправлялася на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум.

"СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію. "Бавовна" у Каспійському морі — це чергове нагадування РФ, що всі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями. Де б вони не знаходились", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нещодавно Сили оборони України атакували морський порт у Краснодарському краї РФ та два нафтопереробні заводи.

Нагадаємо, що у листопаді дрони СБУ знищили чотири пускові установки С-400 та два радари росіян у Новоросійську.