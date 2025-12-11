Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дрони СБУ зупинили видобуток нафти РФ у Каспійському морі

Дрони СБУ зупинили видобуток нафти РФ у Каспійському морі

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 10:09
Дрони СБУ атакували нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі
Нафтовидобувна платформа РФ. Фото: СБУ

Безпілотники Служби безпеки України атакували нафтовидобувну платформу Росії у Каспійському морі. В результаті ударів СБУ зупинено видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин.

Про це інформують джерела Новини.LIVE в СБУ у четвер, 11 грудня.

Реклама
Читайте також:

СБУ атакувала нафтовидобувну платформу РФ — деталі

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".

В СБУ наголосили, що це перше ураження Україною інфраструктури РФ, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі.

Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Унаслідок атаки зупинився видобуток нафти й газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує.

Як відомо, родовище ім. Філановського — одне з найбільших розвіданих у Росії й в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Видобута продукція відправлялася на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум.

"СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію. "Бавовна" у Каспійському морі — це чергове нагадування РФ, що всі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями. Де б вони не знаходились", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нещодавно Сили оборони України атакували морський порт у Краснодарському краї РФ та два нафтопереробні заводи.

Нагадаємо, що у листопаді дрони СБУ знищили чотири пускові установки С-400 та два радари росіян у Новоросійську.

СБУ дрони війна в Україні Росія атака видобуток нафти
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації