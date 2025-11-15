Дрони СБУ знищили пускові установки РФ — подробиці

Пожежа у Росії внаслідок атаки. Ілюстративне фото: РосЗМІ

Безпілотники Служби безпеки України знищили чотири пускові установки С-400 та два радари росіян у Новоросійську. Успішне ураження на території Росії підтверджують супутникові знімки.

Про це інформують джерела Новини.LIVE в СБУ.

Супутникові знімки, що свідчать про знищення техніки РФ у Новоросійську. Фото: джерела Новини.LIVE в СБУ

Дрони СБУ знищили пускові установки РФ — що відомо

За даними джерел у Службі безпеки, успішне ураження на території РФ після атаки 14 листопада підтверджують супутникові знімки.

Зазначається, що безпілотники ЦСО "Альфа" СБУ знищили пускові установки ЗРК С-400 "Тріумф", які розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного полку.

Окрім того, російські загарбники недорахувалися двох важливих радарів — раннього виявлення 96Н6 (Cheese Board) та радару цілевказання 92Н6 (Grave Stone).

Загалом на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК С-400 "Тріумф". Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень.

Раніше ми інформували, що українські спецпризначенці провели операцію проти порту Новоросійськ у Росії.

Також ми повідомляли, що у ніч проти 13 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів по військових і логістичних об’єктах росіян.