Дроны СБУ уничтожили пусковые установки РФ — подробности

Пожар в России в результате атаки. Иллюстративное фото: РосСМИ

Беспилотники Службы безопасности Украины уничтожили четыре пусковые установки С-400 и два радара россиян в Новороссийске. Успешное поражение на территории России подтверждают спутниковые снимки.

Об этом информируют источники Новини.LIVE в СБУ.

Спутниковые снимки, свидетельствующие об уничтожении техники РФ в Новороссийске. Фото: источники Новини.LIVE в СБУ

Дроны СБУ уничтожили пусковые установки РФ — что известно

По данным источников в Службе безопасности, успешное поражение на территории РФ после атаки 14 ноября подтверждают спутниковые снимки.

Отмечается, что беспилотники ЦСО "Альфа" СБУ уничтожили пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф", которые располагались на территории воинской части кубанского краснознаменного полка.

Кроме того, российские захватчики недосчитались двух важных радаров — раннего обнаружения 96Н6 (Cheese Board) и радара целеуказания 92Н6 (Grave Stone).

Всего на территории воинской части размещалось ориентировочно 12 единиц пусковых установок ЗРК С-400 "Триумф". Есть высокая вероятность, что в результате атаки они также получили повреждения.

