Дроны СБУ уничтожили пусковые установки в Новороссийске — детали

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 17:34
обновлено: 17:39
Дроны СБУ уничтожили пусковые установки РФ — подробности
Пожар в России в результате атаки. Иллюстративное фото: РосСМИ

Беспилотники Службы безопасности Украины уничтожили четыре пусковые установки С-400 и два радара россиян в Новороссийске. Успешное поражение на территории России подтверждают спутниковые снимки.

Об этом информируют источники Новини.LIVE в СБУ.

Спутниковые снимки, свидетельствующие об уничтожении техники РФ в Новороссийске. Фото: источники Новини.LIVE в СБУ

Дроны СБУ уничтожили пусковые установки РФ — что известно

По данным источников в Службе безопасности, успешное поражение на территории РФ после атаки 14 ноября подтверждают спутниковые снимки.

Отмечается, что беспилотники ЦСО "Альфа" СБУ уничтожили пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф", которые располагались на территории воинской части кубанского краснознаменного полка.

Кроме того, российские захватчики недосчитались двух важных радаров — раннего обнаружения 96Н6 (Cheese Board) и радара целеуказания 92Н6 (Grave Stone).

Всего на территории воинской части размещалось ориентировочно 12 единиц пусковых установок ЗРК С-400 "Триумф". Есть высокая вероятность, что в результате атаки они также получили повреждения.

Ранее мы информировали, что украинские спецназовцы провели операцию против порта Новороссийск в России.

Также мы сообщали, что в ночь на 13 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по военным и логистическим объектам россиян.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
