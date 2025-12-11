Дроны СБУ атаковали нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море

Нефтедобывающая платформа РФ. Фото: СБУ

Беспилотники Службы безопасности Украины атаковали нефтедобывающую платформу России в Каспийском море. В результате ударов СБУ остановлена добыча нефти и газа из более чем 20 скважин.

Об этом информируют источники Новини.LIVE в СБУ в четверг, 11 декабря.

СБУ атаковала нефтедобывающую платформу РФ — детали

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

В СБУ отметили, что это первое поражение Украиной инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти в Каспийском море.

Зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более 20 скважин, которые она обслуживает.

Как известно, месторождение им. Филановского — одно из крупнейших разведанных в России и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа. Добытая продукция отправлялась на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум.

"СБУ продолжает успешные спецоперации против российского нефтегазового сектора, постоянно расширяя их географию. "Хлопок" в Каспийском море — это очередное напоминание РФ, что все ее предприятия, которые работают на войну, являются законными целями. Где бы они ни находились", — сообщил информированный источник в СБУ.

Недавно Силы обороны Украины атаковали морской порт в Краснодарском крае РФ и два нефтеперерабатывающих завода.

Напомним, что в ноябре дроны СБУ уничтожили четыре пусковые установки С-400 и два радара россиян в Новороссийске.