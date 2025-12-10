Видео
WSJ привел новые данные о секретной операции СБУ "Паутина"

WSJ привел новые данные о секретной операции СБУ "Паутина"

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 13:27
Как дроны СБУ атаковали российские аэродромы — новые подробности операции Паутина
Президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк. Фото: ОПУ

Международные медиа обнародовали новые подробности спецоперации СБУ "Паутина", которую ряд изданий уже назвал самой дерзкой и высокотехнологичной операцией за всю историю войны. В рамках этой операции украинские спецслужбы смогли поразить 41 самолет стратегической авиации РФ, нанеся российской армии ущерб на более чем 7 миллиардов долларов.

Новые детали обнародовало издание The Wall Street Journal.

Читайте также:

Новые подробности об операции "Паутина" от СБУ

По данным издания, подготовка операции длилась более полутора лет и проходила в условиях абсолютной и беспрецедентной секретности. Координировал ее глава Службы безопасности генерал-лейтенант Василий Малюк, которого журналисты описывают как руководителя с нестандартным мышлением и высокой профессиональной интуицией. Именно Малюк успешно сформировал узкую группу специалистов, способных технически и оперативно реализовать замысел такого масштаба.

Павутина операція
Василий Малюк знакомится с планами. Фото: ОПУ

Одним из ключевых элементов операции стали FPV-дроны, которые СБУ разработала специально под эту задачу. Они получили усиленную систему связи и боевые заряды, способные прожигать корпуса самолетов и затем взрываться.

Павутина СБУ
Как расположили дроны в грузовике. Фото: WSJ

Для доставки дронов к позициям запуска вглубь России, СБУ дали приказ сконструировать контейнеры "под домики" с функцией удаленного управления крышей, которые питались от аккумуляторов и солнечных панелей. Это позволяло держать оборудование в тайнике в течение длительного времени.

СБУ Павутина
Как и откуда завозили дроны для атаки. Фото: WSJ

Кто помог в организации спецоперации от СБУ "Паутина"

The Wall Street Journal рассказала и об украинских супругах по имени Артем и Екатерина, которых СБУ привлекла к операции на территории России. Супруги научились собирать дроны, которые поступали из Украины, арендовали складские помещения, нанимали водителей и организовывали маршруты грузовиков с домиками, которые затем незаметно двигались по российским регионам.

Атака разворачивалась синхронно. Как только четыре грузовика заняли запланированные позиции, крыши тайников открылись, и в воздух одновременно взлетели 117 FPV-дронов.

Павутина спецоперація
Как спрятали дроны в грузовике. Фото: СБУ

Управление происходило дистанционно из Киева через мобильную связь - операторы вели аппараты к российским военным аэродромам, где стояли самолеты, использовавшиеся для ракетных ударов по Украине.

Участники спецоперации подчеркнули, что во время ее реализации им приходилось преодолевать множество рисков, однако они как будто чувствовали "Божье покровительство", которое, по их словам, сопровождало их в самые критические моменты.

Сколько самолетов было уничтожено в рамках операции СБУ "Паутина"

Известно, что в результате успешной атаки были повреждены или уничтожены Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а также уникальные самолеты-разведчики А-50, которые играют ключевую роль в выявлении целей и координации ракетных ударов РФ.

Напомним, Василий Малюк рассказывал ранее, как на Россию повлияла спецоперация СБУ "Паутина".

Выяснилось, что российские войска после инцидента начали прятать свои самолеты и перебрасывать их на дальние аэродромы.

Впрочем, на этом уникальные операции СБУ не прекращаются. Так недавно удалось уничтожить два танкера теневого флота РФ.

СБУ спецоперация дроны самолеты война в Украине Россия паутина
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
