Як дрони СБУ атакували російські аеродроми — нові подробиці операції Павутина

Президент України Володимир Зеленський та голова СБУ Василь Малюк. Фото: ОПУ

Міжнародні медіа оприлюднили нові подробиці спецоперації СБУ "Павутина", яку низка видань уже назвала найзухвалішою та найтехнологічнішою операцією за всю історію війни. У рамках цієї операції українські спецслужби змогли вразити 41 літак стратегічної авіації РФ, завдавши російській армії збитків на понад 7 мільярдів доларів.

Нові деталі оприлюднило видання The Wall Street Journal.

Нові подробиці про операцію "Павутина" від СБУ

За даними видання, підготовка операції тривала понад півтора року й проходила в умовах абсолютної та безпрецедентної секретності. Координував її голова Служби безпеки генерал-лейтенант Василь Малюк, якого журналісти описують як керівника з нестандартним мисленням і високою професійною інтуїцією. Саме Малюк успішно сформував вузьку групу спеціалістів, здатних технічно й оперативно реалізувати задум такого масштабу.

Василь Малюк ознайомлюється із планами. Фото: ОПУ

Одним із ключових елементів операції стали FPV-дрони, які СБУ розробила спеціально під це завдання. Вони отримали посилену систему зв’язку та бойові заряди, здатні пропалювати корпуси літаків і потім вибухати.

Як розташували дрони у вантажівці. Фото: WSJ

Для доставки дронів до позицій запуску углиб Росії, СБУ дали наказ сконструювати контейнери "під будиночки" із функцією віддаленого керування дахом, що живилися від акумуляторів та сонячних панелей. Це дозволяло тримати обладнання у сховку протягом тривалого часу.

Як та звідки завозили дрони для атаки. Фото: WSJ

Хто допоміг в організації спецоперації від СБУ "Павутина"

The Wall Street Journal розповіла й про українське подружжя на ім'я Артем та Катерина, яких СБУ залучила до операції на території Росії. Подружжя навчилося збирати дрони, які надходили з України, орендувало складські приміщення, наймало водіїв і організовувало маршрути вантажівок із будиночками, що потім непомітно рухалися російськими регіонами.

Атака розгорталася синхронно. Щойно чотири вантажівки зайняли заплановані позиції, дахи схованок відкрилися, і в повітря одночасно злетіли 117 FPV-дронів.

Як заховали дрони у вантажівці. Фото: СБУ

Керування відбувалося дистанційно з Києва через мобільний зв’язок — оператори вели апарати до російських військових аеродромів, де стояли літаки, що використовувалися для ракетних ударів по Україні.

Учасники спецоперації підкреслили, що під час її реалізації їм доводилося долати безліч ризиків, однак вони наче відчували "Боже покровительство", яке, за їхніми словами, супроводжувало їх у найкритичніші моменти.

Скільки літаків було знищено в рамках операції СБУ "Павутина"

Відомо, що внаслідок успішної атаки було пошкоджено або знищено Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а також унікальні літаки-розвідники А-50, які відіграють ключову роль у виявленні цілей і координації ракетних ударів РФ.

Нагадаємо, Василь Малюк розповідав раніше, як на Росію вплинула спецоперація СБУ "Павутина".

З'ясувалося, що російські війська після інциденту почали ховати свої літаки та перекидати їх на дальні аеродроми.

Втім, на цьому унікальні операції СБУ не припиняються. Так нещодавно вдалося знищити два танкери тіньового флоту РФ.