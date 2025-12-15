Впервые в истории дроны СБУ поразили лодку на территории России

Взрывы в результате атаки дронов СБУ на лодки в России. Фото: кадр из видео

Дроны Службы безопасности Украины поразили подводную лодку россиян в Новороссийске. На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

Об этом информирует пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 15 декабря.

Реклама

Читайте также:

Дроны СБУ успешно атаковали подводную лодку в России

Впервые в истории подводные дроны "Sub Sea Baby" взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО — Kilo). В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

По информации СБУ, на борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые враг использует для ударов по территории Украины.

Отмечается, что это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.

Стоимость подводной лодки класса "Варшавянка" составляет около 400 млн долларов. Учитывая введенные международные санкции строительство аналогичной субмарины сейчас может стоить до 500 млн долларов.

Этот класс подводных лодок также известен под названием "Черная дыра" из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров.

В СБУ напомнили, что взорванная лодка вынужденно находилась в порту Новороссийск из-за успешных спецопераций надводных морских дронов "Sea Baby", которые вытеснили российские корабли и субмарины из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.

Напомним, что недавно беспилотники СБУ остановили добычу российской нефти в Каспийском море.

Ранее Служба безопасности Украины взорвала два российских танкера в Черном море — KAIRO и VIRAT.