Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стефанишина сказала, что Европа и США могут сделать для Украины

Стефанишина сказала, что Европа и США могут сделать для Украины

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 10:34
Стефанишина озвучила гарантии мира для Украины
Ольга Стефанишина. Фото: Ульяна Бойчук/Новини.LIVE

Украина требует помощи и усиления противовоздушной обороны уже сейчас. Посол Украины Ольга Стефанишина обозначила набор гарантий, которые, по ее мнению, должны подкрепить мир для Украины. Отдельно она подчеркнула рост европейской поддержки, стабильность американской помощи.

Об этом Ольга Стефанишина заявила на пресс-конференции, сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Стефанишина объяснила как сейчас Украине помогают США

Она отметила, что Европа уже сделала значительный вклад и, по ее словам, за этот год объем европейской военной и финансовой поддержки ощутимо вырос.

"Многое уже сделано в течение этого года. Объем европейской военной и финансовой поддержки резко вырос — вы все видели опрос и данные, почти на 60%", — сказала Стефанишина.

Отдельно она обратила внимание на помощь со стороны США. Она была значительно меньше той, которую предоставили в ЕС, однако, она стабильна.

"Мы не получали столько военной помощи от США, но она является стабильной и предсказуемой, мы можем планировать ее, масштабировать, и у нас есть финансовый потенциал для этого", — заявила посол.

Среди шагов, которые, по ее мнению, могут усилить Украину до момента заключения мирного соглашения, Стефанишина назвала продвижение к членству в Европейском Союзе.

"Членство Украины в Европейском Союзе — это серьезный духовный и политический шаг, который нельзя недооценивать, и я считаю, что многое можно сделать, не дожидаясь заключения мирного соглашения", — сказала она.

В этом же контексте посол вспомнила решение президента относительно кадрового назначения в Воздушных силах и связала его с практической задачей усилить защиту неба.

"Президент недавно назначил заместителя председателя Воздушных сил, который ранее командовал самым успешным украинским штурмовым батальоном беспилотников. Он уничтожил самые тяжелые и дорогие российские боеприпасы на десятки миллиардов долларов США. Он самый успешный, и его задача — закрыть украинское небо от "Шахедов", и он это сделает", — обратила внимание Ольга Стефанишина.

Она подчеркнула, что именно противовоздушная оборона является критическим условием безопасности, и ее усиление не требует ожидания политических договоренностей.

Отдельной гарантией Стефанишина назвала формирование долгосрочного экономического интереса США в Украине, в частности инвестиции.

"Другая, которая фактически реализуется сейчас, — это обеспечение устойчивого и долгосрочного американского экономического интереса в Украине. Это то, чем я также занимаюсь как инвестор. Считаю, что это одна из самых мощных гарантий безопасности", — заявила она.

Также Ольга Стефанишина объяснила, как изменился характер российских атак по Украине за последнее время.

Отдельно посол Украины в США рассказывала о негативной реакции США на украинские атаки по порту в Новороссийске.

Ольга Стефанишина военная помощь ПВО война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации