Стефанишина озвучила гарантии мира для Украины

Украина требует помощи и усиления противовоздушной обороны уже сейчас. Посол Украины Ольга Стефанишина обозначила набор гарантий, которые, по ее мнению, должны подкрепить мир для Украины. Отдельно она подчеркнула рост европейской поддержки, стабильность американской помощи.

Об этом Ольга Стефанишина заявила на пресс-конференции, сообщает Новини.LIVE.

Она отметила, что Европа уже сделала значительный вклад и, по ее словам, за этот год объем европейской военной и финансовой поддержки ощутимо вырос.

"Многое уже сделано в течение этого года. Объем европейской военной и финансовой поддержки резко вырос — вы все видели опрос и данные, почти на 60%", — сказала Стефанишина.

Отдельно она обратила внимание на помощь со стороны США. Она была значительно меньше той, которую предоставили в ЕС, однако, она стабильна.

"Мы не получали столько военной помощи от США, но она является стабильной и предсказуемой, мы можем планировать ее, масштабировать, и у нас есть финансовый потенциал для этого", — заявила посол.

Среди шагов, которые, по ее мнению, могут усилить Украину до момента заключения мирного соглашения, Стефанишина назвала продвижение к членству в Европейском Союзе.

"Членство Украины в Европейском Союзе — это серьезный духовный и политический шаг, который нельзя недооценивать, и я считаю, что многое можно сделать, не дожидаясь заключения мирного соглашения", — сказала она.

В этом же контексте посол вспомнила решение президента относительно кадрового назначения в Воздушных силах и связала его с практической задачей усилить защиту неба.

"Президент недавно назначил заместителя председателя Воздушных сил, который ранее командовал самым успешным украинским штурмовым батальоном беспилотников. Он уничтожил самые тяжелые и дорогие российские боеприпасы на десятки миллиардов долларов США. Он самый успешный, и его задача — закрыть украинское небо от "Шахедов", и он это сделает", — обратила внимание Ольга Стефанишина.

Она подчеркнула, что именно противовоздушная оборона является критическим условием безопасности, и ее усиление не требует ожидания политических договоренностей.

Отдельной гарантией Стефанишина назвала формирование долгосрочного экономического интереса США в Украине, в частности инвестиции.

"Другая, которая фактически реализуется сейчас, — это обеспечение устойчивого и долгосрочного американского экономического интереса в Украине. Это то, чем я также занимаюсь как инвестор. Считаю, что это одна из самых мощных гарантий безопасности", — заявила она.

Также Ольга Стефанишина объяснила, как изменился характер российских атак по Украине за последнее время.

Отдельно посол Украины в США рассказывала о негативной реакции США на украинские атаки по порту в Новороссийске.