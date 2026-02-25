Стефанішина заявила, що Росія змінила природу війни проти України

Ольга Стефанішина. Фото: Новини.LIVE

Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що Російська Федерація змінює характер своєї агресії. На тлі відсутності успіхів на фронті, ворог активізує теракти та посилює атаки на інфраструктуру.

Що сказала Стефанішина про зміну війни з боку РФ

За словами посла, Росія не має стратегічних успіхів на фронті, а втрати противника сягають десятків тисяч на місяць, зокрема через домінування українських дронів.

"Насправді, відбувається... зміна характеру російської агресії. Ми маємо не лише яскравий доказ того, що на передовій (у ворога — Ред.) взагалі немає жодного успіху. Втрати серед живої сили агресора досягли історичних і неймовірних цифр, нараховуючи 35 тисяч людей на місяць... Україна не дозволяє російським військам переміщатися з важкою зброєю через домінування безпілотників на передовій", — заявила Стефанішина.

Водночас вона зазначила, що РФ цієї зими посилила масовані атаки по цивільній інфраструктурі. Окрім того, ворог намагається організувати теракти.

"Лише за три дні до нашої зустрічі сьогодні у Миколаєві, у Львові та інших регіонах України росіяни організували терористичні акти, готуючи саморобні вибухівки і розміщуючи їх у різних місцях, що призвело до навмисного цілеспрямованого вбивства цивільних, включно з патрульними поліцейськими, які були в районі. Тож це зовсім інша природа", — пояснила посол.

Резюмуючи Стефанішина додала, що наразі спостерігається велика прірва між дипломатичними зусиллями та реальністю на місцях, через що поки зарано говорити про мирне врегулювання найближчим часом.

Нагадаємо, Стефанішина сказала також, що РФ тероризує українців своїми обстрілами по інфраструктури, через що ця зима стала однією з найважчих. Однак підкреслила, що Москва не зможе перемогти у цій війні.

Також ми писали, що у ніч проти 23 лютого у Львові пролунали вибухи, коли на місце виклику прибули поліцейські. Згодом стало відомо, що постраждали 25 людей, і загинула співробітниця поліції Вікторія Шпилька. Мер Андрій Садовий назвав цей інцидент терактом та заявив про причетність Росії до цього.