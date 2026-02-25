Россия изменила природу войны против Украины, заявила Стефанишина

Ольга Стефанишина. Фото: Новини.LIVE

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Российская Федерация не имеет успехов на фронте. По этой причина Москва меняет характер своей агрессии, активизируя теракты и усиливая атаки на инфраструктуру.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом госпожа посол сказала во время брифинга.

Что сказала Стефанишина об изменении войны со стороны РФ

По словам посла, Россия не имеет стратегических успехов на фронте, а потери противника достигают десятков тысяч в месяц, в частности из-за доминирования украинских дронов.

"На самом деле, происходит... изменение характера российской агрессии. Мы имеем не только яркое доказательство того, что на передовой (у врага - Ред.) вообще нет никакого успеха. Потери среди живой силы агрессора достигли исторических и невероятных цифр, насчитывая 35 тысяч человек в месяц... Украина не позволяет российским войскам перемещаться с тяжелым оружием из-за доминирования беспилотников на передовой", - заявила Стефанишина.

В то же время она отметила, что РФ этой зимой усилила массированные атаки по гражданской инфраструктуре. Кроме того, враг пытается организовать теракты.

"Только за три дня до нашей встречи сегодня в Николаеве, во Львове и других регионах Украины россияне организовали террористические акты, готовя самодельные взрывчатки и размещая их в разных местах, что привело к умышленному целенаправленному убийству гражданских, включая патрульных полицейских, которые были в районе. Поэтому это совсем другая природа", - пояснила посол.

Резюмируя Стефанишина добавила, что сейчас наблюдается большая пропасть между дипломатическими усилиями и реальностью на местах, из-за чего пока рано говорить о мирном урегулировании в ближайшее время.

Напомним, Стефанишина сказала также, что РФ терроризирует украинцев своими обстрелами по инфраструктуре, из-за чего эта зима стала одной из самых тяжелых. Однако подчеркнула, что Москва не сможет победить в этой войне.

