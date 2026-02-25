Видео
Главная Новости дня Стефанишина рассказала, в чем изменился характер агрессии РФ

Стефанишина рассказала, в чем изменился характер агрессии РФ

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 00:37
Россия изменила природу войны против Украины, заявила Стефанишина
Ольга Стефанишина. Фото: Новини.LIVE

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Российская Федерация не имеет успехов на фронте. По этой причина Москва меняет характер своей агрессии, активизируя теракты и усиливая атаки на инфраструктуру.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом госпожа посол сказала во время брифинга.

Читайте также:

Что сказала Стефанишина об изменении войны со стороны РФ

По словам посла, Россия не имеет стратегических успехов на фронте, а потери противника достигают десятков тысяч в месяц, в частности из-за доминирования украинских дронов.

"На самом деле, происходит... изменение характера российской агрессии. Мы имеем не только яркое доказательство того, что на передовой (у врага - Ред.) вообще нет никакого успеха. Потери среди живой силы агрессора достигли исторических и невероятных цифр, насчитывая 35 тысяч человек в месяц... Украина не позволяет российским войскам перемещаться с тяжелым оружием из-за доминирования беспилотников на передовой", - заявила Стефанишина.

В то же время она отметила, что РФ этой зимой усилила массированные атаки по гражданской инфраструктуре. Кроме того, враг пытается организовать теракты.

"Только за три дня до нашей встречи сегодня в Николаеве, во Львове и других регионах Украины россияне организовали террористические акты, готовя самодельные взрывчатки и размещая их в разных местах, что привело к умышленному целенаправленному убийству гражданских, включая патрульных полицейских, которые были в районе. Поэтому это совсем другая природа", - пояснила посол.

Резюмируя Стефанишина добавила, что сейчас наблюдается большая пропасть между дипломатическими усилиями и реальностью на местах, из-за чего пока рано говорить о мирном урегулировании в ближайшее время.

Напомним, Стефанишина сказала также, что РФ терроризирует украинцев своими обстрелами по инфраструктуре, из-за чего эта зима стала одной из самых тяжелых. Однако подчеркнула, что Москва не сможет победить в этой войне.

Также мы писали, что в ночь на 23 февраля во Львове прогремели взрывы, когда на место вызова прибыли полицейские. Впоследствии стало известно, что пострадали 25 человек, и погибла сотрудница полиции Виктория Шпилька. Мэр Андрей Садовый назвал этот инцидент терактом и заявил о причастности России к этому.

Ольга Стефанишина теракт обстрелы война в Украине Россия 4 года войны
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
