Хто стане новим міністром енергетики та юстиції

Дмитро Соломчук. Фото: Facebook/Дмитро Соломчук

Новими міністрами економіки та юстиції можуть стати нардепи від "Слуги народу". Таке рішення запропонували прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та президент Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією.

Про це розповів нардеп від фракції "Слуга народу" Дмитро Соломчук в ефірі Ранок.LIVE.

"Щодо прізвищ, прем'єр-міністр України і президент України дав таку пропозицію, щоб хтось з фракції міг бути з депутатів, чи депутати дали пропозицію відповідних спеціалістів", — розповів він.

Також Соломчук розповів, що рішення щодо корупційного скандалу ще готуються.

"Я точно не чув від президента те, що він сказав, що ніяких рішень не буде приймати щодо скандалу. А навпаки, що рішення ще будуть, що він обдумує", — додав він.

Нагадаємо, 19 листопада Верховна Рада звільнила Світлану Гринчук та Германа Галущенка з посад міністрів енергетики та юстиції. Причина — вони стали фігурантами злочинної схеми у сфері енергетики, яку організував бізнесмен Тимур Міндіч.

Уряд вже призначив ексміністрам тимчасову заміну. Посаду Галущенка зайняла його заступниця. А тимчасовим очільником Міненерго став Артем Некрасов.