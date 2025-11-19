Артем Некрасов стане виконуючим обовʼязків голови Міненерго

Артем Некрасов. Фото: Facebook Артема Некрасова

Уряд України тимчасово призначив першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова виконувачем обов’язків керівника відомства. Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України у Telegram у середу, 19 листопада.

Пост Міненерго. Фото: скриншот

Хто стане виконуючим обовʼязків голови Міненерго

Після призначення Некрасов заявив, що усвідомлює масштаб відповідальності, яка покладається на нього в період найскладнішого опалювального сезону за всю історію країни.

За його словами, найближчими пріоритетами є забезпечення стабільної роботи енергосистеми, підвищення прозорості всіх процесів та відновлення довіри до енергетичного сектору.

Також в.о. міністра наголосив на важливості активної співпраці з міжнародними партнерами та залученні додаткових ресурсів для відновлення пошкодженої інфраструктури.

"Докладу всіх зусиль, щоб впоратися з цими викликами, доки Уряд та Верховна Рада визначатимуться з кандидатурою нового очільника Міністерства", — додав він.

Що відомо про Артема Некрасова

Урядове призначення Артема Некрасова на посаду виконувача обов’язків міністра енергетики відбулося після його багаторічної роботи в енергетичному секторі. До цього рішення він був першим заступником уже колишньої міністерки Світлани Гринчук.

Артем Некрасов має три вищі освіти, одна з яких — у сфері енергетики.

Професійний шлях Некрасова охоплює низку ключових енергетичних підприємств. До приходу в уряд він тимчасово очолював державне підприємство "Гарантований покупець". Раніше тривалий час працював на керівних посадах в АТ "Харківобленерго", а також мав досвід роботи у "Запоріжжяобленерго", "Сумиобленерго", на ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" та ДП НВКГ "Зоря-Машпроект". Його призначення в уряді розглядають як продовження роботи над стабільністю та реформуванням енергетичної сфери країни.

Раніше повідомлялось, що новим міністром енергетики України з високою ймовірністю може стати чинний голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

А до цього міністерка енергетики Світлана Гринчук подала заяву про звільнення після того, як навколо діяльності "Енергоатому" розгорівся масштабний корупційний скандал.