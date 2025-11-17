Хто стане новим міністром енергетики - стало відомо

Максим Козицький. Фото: loda.gov.ua

Новим міністром енергетики України з високою ймовірністю стане чинний голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. При цьому консультації щодо призначення ще тривають.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE.

Хто стане новим міністром енергетики

За словами співрозмовників видання, основним питанням на обговоренні залишається можливий конфлікт інтересів.

Родина Козицького має бізнес у нафтогазовій сфері та секторі відновлюваної енергетики, а сам він раніше був акціонером кількох енергетичних компаній.

Також джерела зазначили, що частина потенційних кандидатів відмовилася від пропозиції очолити Міненерго, що могло значно підвищити шанси Козицького на призначення.

Нагадаємо, що раніше міністерка енергетики Світлана Гринчук подала у відставку на тлі гучного корупційного скандалу, пов’язаного з діяльністю Енергоатому.

Раніше також повідомлялось, що відомство може очолити глава НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.