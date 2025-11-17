Видео
Видео

Главная Новости дня Стало известно, кто станет новым министром энергетики — источники

Стало известно, кто станет новым министром энергетики — источники

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 20:53
обновлено: 21:07
Кто станет новым министром энергетики - стало известно
Максим Козицкий. Фото: loda.gov.ua

Новым министром энергетики Украины с высокой вероятностью станет действующий председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий. При этом консультации относительно назначения еще продолжаются.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто станет новым министром энергетики

По словам собеседников издания, основным вопросом на обсуждении остается возможный конфликт интересов.

У семьи Козицкого есть бизнес в нефтегазовой сфере и секторе возобновляемой энергетики, а сам он ранее был акционером нескольких энергетических компаний.

Также источники отметили, что часть потенциальных кандидатов отказалась от предложения возглавить Минэнерго, что могло значительно повысить шансы Козицкого на назначение.

Напомним, что ранее министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку на фоне громкого коррупционного скандала, связанного с деятельностью Энергоатома.

Ранее также сообщалось, что ведомство может возглавить глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
