Артем Некрасов станет исполняющим обязанности главы Минэнерго

Артем Некрасов. Фото: Facebook Артема Некрасова

Правительство Украины временно назначило первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова исполняющим обязанности руководителя ведомства. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в Telegram в среду, 19 ноября.

Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Кто станет исполняющим обязанности главы Минэнерго

После назначения Некрасов заявил, что осознает масштаб ответственности, которая возлагается на него в период самого сложного отопительного сезона за всю историю страны.

По его словам, ближайшими приоритетами являются обеспечение стабильной работы энергосистемы, повышение прозрачности всех процессов и восстановление доверия к энергетическому сектору.

Также и.о. министра отметил важность активного сотрудничества с международными партнерами и привлечении дополнительных ресурсов для восстановления поврежденной инфраструктуры.

"Приложу все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока Правительство и Верховная Рада будут определяться с кандидатурой нового главы Министерства", — добавил он.

Что известно об Артеме Некрасове

Правительственное назначение Артема Некрасова на должность исполняющего обязанности министра энергетики состоялось после его многолетней работы в энергетическом секторе. До этого он был первым заместителем уже бывшего министерки Светланы Гринчук.

Артем Некрасов имеет три высших образования, одно из которых — в сфере энергетики.

Профессиональный путь Некрасова охватывает целый ряд ключевых энергетических предприятий. До прихода в правительство он временно возглавлял государственное предприятие "Гарантированный покупатель". Ранее долгое время работал на руководящих должностях в АО "Харьковоблэнерго", а также имел опыт работы в "Запорожьеоблэнерго", "Сумыоблэнерго", на ГП "Калушская ТЭЦ-Новая" и ГП НПКГ "Заря-Машпроект". Его назначение в правительстве рассматривается как продолжение работы над стабильностью и реформированием энергетической сферы страны.

Ранее сообщалось, что новым министром энергетики Украины с высокой вероятностью может стать действующий председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

А до этого министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об увольнении после того, как вокруг деятельности "Энергоатома" разгорелся масштабный коррупционный скандал.