Людмила Сугак стала в.о. міністра юстиції — що про неї відомо

Кабмін призначив в.о. міністра юстиції України
Кабінет міністрів 19 листопада призначив виконувача обов'язків міністра юстиції України. Посаду обійняла Людмила Сугак, яка раніше була заступницею ексголови Мін'юсту.
Про це повідомляє Економічна правда, посилаючись на джерела в Кабміні.
Хто виконуватиме обов'язки міністра юстиції
Замість Германа Галущенка, якого звільнили з посади очільника Мін'юсту, тимчасово виконуватиме обов'язки міністра Людмила Сугак. До цього вона обіймала посаду заступниці Галущенка з питань європейської інтеграції.
Що відомо про Людмилу Сугак
Людмила Сугак у 2010 році почала свою кар'єру в органах влади. Вона обіймала посади в Міністерстві юстиції. Тоді упродовж року вона була помічницею нардепа з тодішньої фракції "Партії регіонів" Володимира Вечерко. Вже 2014 року Сугак повернулася до Міністерства юстиції і була там заступницею начальника відділу європейської інтеграції центрального апарату відомства.
Вже з травня 2017 по липень 2023 року вона працювала у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Вона керувала міжнародним управлінням центрального апарату.
Проте Людмила Сугак повернулася до Мін'юсту у липні 2023 року на посаду заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції і працювала там до сьогодні. Вона займалася питаннями гармонізації українського законодавства з європейським та співпрацею з міжнародними партнерами.
Нагадаємо, після відставки Світлани Гринчук, її обов’язки тимчасово виконуватиме заступник Микола Колісник.
Також ми писали, що уряд призначив виконувача обовʼязків Міністра енергетики. Посаду обійняв Артем Некрасов.
