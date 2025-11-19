Людмила Сугак стала в.о. міністра юстиції — що про неї відомо

Людмила Сугак. Фото: facebook.com minjust.official

Кабінет міністрів 19 листопада призначив виконувача обов'язків міністра юстиції України. Посаду обійняла Людмила Сугак, яка раніше була заступницею ексголови Мін'юсту.

Про це повідомляє Економічна правда, посилаючись на джерела в Кабміні.

Хто виконуватиме обов'язки міністра юстиції

Замість Германа Галущенка, якого звільнили з посади очільника Мін'юсту, тимчасово виконуватиме обов'язки міністра Людмила Сугак. До цього вона обіймала посаду заступниці Галущенка з питань європейської інтеграції.

Що відомо про Людмилу Сугак

Людмила Сугак у 2010 році почала свою кар'єру в органах влади. Вона обіймала посади в Міністерстві юстиції. Тоді упродовж року вона була помічницею нардепа з тодішньої фракції "Партії регіонів" Володимира Вечерко. Вже 2014 року Сугак повернулася до Міністерства юстиції і була там заступницею начальника відділу європейської інтеграції центрального апарату відомства.

Вже з травня 2017 по липень 2023 року вона працювала у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Вона керувала міжнародним управлінням центрального апарату.

Проте Людмила Сугак повернулася до Мін'юсту у липні 2023 року на посаду заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції і працювала там до сьогодні. Вона займалася питаннями гармонізації українського законодавства з європейським та співпрацею з міжнародними партнерами.

