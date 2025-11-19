Людмила Сугак стала и.о. министра юстиции — что о ней известно

Кабмин назначил и.о. министра юстиции Украины
Кабинет министров 19 ноября назначил исполняющего обязанности министра юстиции Украины. Должность заняла Людмила Сугак, которая ранее была заместителем экс-главы Минюста.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники в Кабмине.
Кто будет исполнять обязанности министра юстиции
Вместо Германа Галущенко, которого уволили с должности главы Минюста, временно исполнять обязанности министра будет Людмила Сугак. До этого она занимала должность заместителя Галущенко по вопросам европейской интеграции.
Что известно о Людмиле Сугак
Людмила Сугак в 2010 году начала свою карьеру в органах власти. Она занимала должности в Министерстве юстиции. Тогда в течение года она была помощницей нардепа из тогдашней фракции "Партии регионов" Владимира Вечерко. Уже в 2014 году Сугак вернулась в Министерство юстиции и была там заместителем начальника отдела европейской интеграции центрального аппарата ведомства.
Уже с мая 2017 по июль 2023 года она работала в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Она руководила международным управлением центрального аппарата.
Однако Людмила Сугак вернулась в Минюст в июле 2023 года на должность заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции и работала там до сих пор. Она занималась вопросами гармонизации украинского законодательства с европейским и сотрудничеством с международными партнерами.
Напомним, после отставки Светланы Гринчук, ее обязанности временно будет исполнять заместитель Николай Колесник.
Также мы писали, что правительство назначило исполняющего обязанности министра энергетики. Должность занял Артем Некрасов.
