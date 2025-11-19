Видео
Кабмин назначил и.о. министра юстиции Украины

Дата публикации 19 ноября 2025 20:47
обновлено: 20:50
Людмила Сугак стала и.о. министра юстиции — что о ней известно
Людмила Сугак. Фото: facebook.com minjust.official

Кабинет министров 19 ноября назначил исполняющего обязанности министра юстиции Украины. Должность заняла Людмила Сугак, которая ранее была заместителем экс-главы Минюста.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники в Кабмине. 

Читайте также:

Кто будет исполнять обязанности министра юстиции

Вместо Германа Галущенко, которого уволили с должности главы Минюста, временно исполнять обязанности министра будет Людмила Сугак. До этого она занимала должность заместителя Галущенко по вопросам европейской интеграции.

Что известно о Людмиле Сугак

Людмила Сугак в 2010 году начала свою карьеру в органах власти. Она занимала должности в Министерстве юстиции. Тогда в течение года она была помощницей нардепа из тогдашней фракции "Партии регионов" Владимира Вечерко. Уже в 2014 году Сугак вернулась в Министерство юстиции и была там заместителем начальника отдела европейской интеграции центрального аппарата ведомства.

Уже с мая 2017 по июль 2023 года она работала в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Она руководила международным управлением центрального аппарата.

Однако Людмила Сугак вернулась в Минюст в июле 2023 года на должность заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции и работала там до сих пор. Она занималась вопросами гармонизации украинского законодательства с европейским и сотрудничеством с международными партнерами.

Напомним, после отставки Светланы Гринчук, ее обязанности временно будет исполнять заместитель Николай Колесник.

Также мы писали, что правительство назначило исполняющего обязанности министра энергетики. Должность занял Артем Некрасов. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
