Людмила Сугак стала и.о. министра юстиции — что о ней известно

Людмила Сугак. Фото: facebook.com minjust.official

Кабинет министров 19 ноября назначил исполняющего обязанности министра юстиции Украины. Должность заняла Людмила Сугак, которая ранее была заместителем экс-главы Минюста.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники в Кабмине.

Кто будет исполнять обязанности министра юстиции

Вместо Германа Галущенко, которого уволили с должности главы Минюста, временно исполнять обязанности министра будет Людмила Сугак. До этого она занимала должность заместителя Галущенко по вопросам европейской интеграции.

Что известно о Людмиле Сугак

Людмила Сугак в 2010 году начала свою карьеру в органах власти. Она занимала должности в Министерстве юстиции. Тогда в течение года она была помощницей нардепа из тогдашней фракции "Партии регионов" Владимира Вечерко. Уже в 2014 году Сугак вернулась в Министерство юстиции и была там заместителем начальника отдела европейской интеграции центрального аппарата ведомства.

Уже с мая 2017 по июль 2023 года она работала в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Она руководила международным управлением центрального аппарата.

Однако Людмила Сугак вернулась в Минюст в июле 2023 года на должность заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции и работала там до сих пор. Она занималась вопросами гармонизации украинского законодательства с европейским и сотрудничеством с международными партнерами.

