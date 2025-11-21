Кто станет новым министром энергетики и юстиции

Дмитрий Соломчук. Фото: Facebook/Дмитрий Соломчук

Новыми министрами экономики и юстиции могут стать нардепы от "Слуги народа". Такое решение предложили премьер-министр Юлия Свириденко и президент Владимир Зеленский во время встречи с фракцией.

Об этом рассказал нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук в эфире Ранок.LIVE.

"Относительно фамилий, премьер-министр Украины и президент Украины дал такое предложение, чтобы кто-то из фракции мог быть из депутатов, или депутаты дали предложение соответствующих специалистов", — рассказал он.

Также Соломчук рассказал, что решение по коррупционному скандалу еще готовятся.

"Я точно не слышал от президента то, что он сказал, что никаких решений не будет принимать по скандалу. А наоборот, что решения еще будут, что он обдумывает", — добавил он.

Напомним, 19 ноября Верховная Рада уволила Светлану Гринчук и Германа Галущенко с должностей министров энергетики и юстиции. Причина — они стали фигурантами преступной схемы в сфере энергетики, которую организовал бизнесмен Тимур Миндич.

Правительство уже назначило экс-министрам временную замену. Должность Галущенко заняла его заместитель. А временным главой Минэнерго стал Артем Некрасов.