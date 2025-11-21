Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стало известно, кто может занять вакантные должности министров

Стало известно, кто может занять вакантные должности министров

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 10:40
обновлено: 10:40
Кто станет новым министром энергетики и юстиции
Дмитрий Соломчук. Фото: Facebook/Дмитрий Соломчук

Новыми министрами экономики и юстиции могут стать нардепы от "Слуги народа". Такое решение предложили премьер-министр Юлия Свириденко и президент Владимир Зеленский во время встречи с фракцией.

Об этом рассказал нардеп от фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Решение Зеленского по коррупции в энергетике

"Относительно фамилий, премьер-министр Украины и президент Украины дал такое предложение, чтобы кто-то из фракции мог быть из депутатов, или депутаты дали предложение соответствующих специалистов", — рассказал он.

Также Соломчук рассказал, что решение по коррупционному скандалу еще готовятся.

"Я точно не слышал от президента то, что он сказал, что никаких решений не будет принимать по скандалу. А наоборот, что решения еще будут, что он обдумывает", — добавил он.

Напомним, 19 ноября Верховная Рада уволила Светлану Гринчук и Германа Галущенко с должностей министров энергетики и юстиции. Причина — они стали фигурантами преступной схемы в сфере энергетики, которую организовал бизнесмен Тимур Миндич.

Правительство уже назначило экс-министрам временную замену. Должность Галущенко заняла его заместитель. А временным главой Минэнерго стал Артем Некрасов.

Владимир Зеленский Слуга народа правительство энергетика Министерство юстиции
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации