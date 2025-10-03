Відео
США заморозили обговорення військової підтримки України — ЗМІ

США заморозили обговорення військової підтримки України — ЗМІ

Дата публікації: 3 жовтня 2025 08:47
Шатдаун у США зупинив переговори про військову допомогу Україні
Капітолій США. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Фінансова криза в уряді США та припинення його роботи можуть безпосередньо вплинути на постачання озброєння Україні. Як зазначається, обговорення нових пакетів військової допомоги Києву фактично заморожене. Після зупинки роботи федерального уряду під питанням опинилися й перемовини щодо можливих угод із постачання безпілотників.

Про це пише The Telegraph із посиланням на власні джерела у Вашингтоні.

У США призупинили розгляд питань щодо військової допомоги Україні

Українська делегація, яка у вівторок прибула до Вашингтона для зустрічей із представниками Білого дому, не змогла провести заплановані переговори: зустрічі з представниками Пентагону, Держдепартаменту та адміністрації президента США були скасовані. За даними видання, інші українські делегації, які планували прибути найближчими тижнями, також переглядають свої візити.

Водночас поки немає чіткого розуміння, чи торкнеться бюджетна криза вже ухваленого у вересні пакета військової підтримки на 500 млн доларів, який США погодили разом із союзниками по НАТО.

Тим часом міжнародні гуманітарні організації попереджають: Україна переживає період "масованих атак безпрецедентної інтенсивності" з боку Росії, і саме зараз будь-яка затримка з постачанням зброї може мати критичні наслідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США передадуть Україні дані розвідки щодо енергетичної інфраструктури в Росії для ударів далекобійною зброєю. 

Додамо, що раніше начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що Україна має можливості для симетричних атак по Росії, якщо та націлиться на енергетику.

Тим часом Володимир Зеленський повідомив подробиці про оборонну співпрацю з країнами-партнерами та створення системи захисту від дронів.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
