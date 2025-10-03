Шатдаун в США остановил переговоры о военной помощи Украине

Капитолий США. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Финансовый кризис в правительстве США и прекращение его работы могут непосредственно повлиять на поставки вооружения Украине. Как отмечается, обсуждение новых пакетов военной помощи Киеву фактически заморожено. После остановки работы федерального правительства под вопросом оказались и переговоры о возможных сделках по поставке беспилотников.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники в Вашингтоне.

Украинская делегация, которая во вторник прибыла в Вашингтон для встреч с представителями Белого дома, не смогла провести запланированные переговоры: встречи с представителями Пентагона, Госдепартамента и администрации президента США были отменены. По данным издания, другие украинские делегации, которые планировали прибыть в ближайшие недели, также пересматривают свои визиты.

В то же время пока нет четкого понимания, коснется ли бюджетный кризис уже принятого в сентябре пакета военной поддержки на 500 млн долларов, который США согласовали вместе с союзниками по НАТО.

Между тем международные гуманитарные организации предупреждают: Украина переживает период "массированных атак беспрецедентной интенсивности" со стороны России, и именно сейчас любая задержка с поставками оружия может иметь критические последствия.

Напомним, ранее сообщалось, что США передадут Украине данные разведки относительно энергетической инфраструктуры в России для ударов дальнобойным оружием.

Добавим, что ранее начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что Украина имеет возможности для симметричных атак по России, если та нацелится на энергетику.

Тем временем Владимир Зеленский сообщил подробности об оборонном сотрудничестве со странами-партнерами и создании системы защиты от дронов.