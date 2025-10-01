В США правительство прекратило работу — что известно о кризисе

Лидер меньшинства в Сенате США Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) обращается к представителям СМИ. Фото: REUTERS/Элизабет Франц

В США впервые за почти семь лет началось закрытие правительства. В полночь, 1 октября, Конгресс не успел принять временное финансирование, что стало причиной остановки работы. Это происходит уже в третий раз при президентстве Дональда Трампа. Бюджетное управление Белого дома приказало федеральным ведомствам выполнить планы приостановления работы, из-за чего сотни тысяч служащих оказались в вынужденных отпусках, а государственные услуги частично перестали предоставлять.

Причиной политического кризиса стал тупик в переговорах между республиканцами и демократами по финансированию здравоохранения. Обе стороны используют ситуацию, как рычаг накануне промежуточных выборов 2026 года. По прогнозам Bloomberg Economics, если правительство не будет работать хотя бы три недели, уровень безработицы может резко вырасти до 4,7% с нынешних 4,3%, ведь работники, которые ушли в отпуск, также будут считаться временно безработными.

Президент Трамп заявил, что его администрация может использовать закрытие для массовых сокращений федеральных служащих, что значительно углубит экономические последствия. По оценкам, в отпуска уйдут не менее 750 тысяч человек, а это произойдет на фоне уже проведенных ранее программ при содействии Илона Маска досрочных выходов на пенсию и сокращений, которые уменьшили штат еще на 150 тысяч. В некоторых регионах, в частности в Вашингтоне, это может вызвать сильный спад экономики.

Эффект домино для экономики США

Последствия ощутимы и для экономической статистики. Закрытие правительства означает, что Бюро статистики труда не опубликует очередной отчет о занятости, на который ориентируется Федеральная резервная система, принимая решение по процентным ставкам.

В Конгрессе ситуация остается безвыходной. Республиканцы настаивают на "чистом" временном законопроекте без дополнительных расходов, тогда как демократы требуют увеличить финансирование здравоохранения и социальных программ на 1,5 триллиона долларов.

Между тем Палата представителей уже приняла проект, который продолжает финансирование правительства до 21 ноября, однако в Сенате ему не хватает поддержки по меньшей мере восьми демократов. Сейчас ведутся активные переговоры, а часть умеренных сенаторов из обеих партий допускают возможность компромисса о продлении налоговых льгот Obamacare, чтобы избежать резкого подорожания страховых взносов для 20 миллионов американцев.

Напряжение усиливается и из-за действий самого Трампа. Президент не только угрожает масштабными увольнениями, но и вызвал критику после публикации смонтированного ИИ видео с демократом Хакимом Джеффрисом. Лидеры демократов назвали это свидетельством того, что глава Белого дома использует кризис как политическое оружие, а американцев — как заложников в своем противостоянии с оппонентами.

