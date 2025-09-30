Видео
Путин напал на Украину из-за бегства США из Афганистана, — Трамп

Путин напал на Украину из-за бегства США из Афганистана, — Трамп

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 19:24
Трамп назвал одну из причин нападения России на Украину — видео
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что одной из причин нападения России на Украину стал вывод американских войск из Афганистана. Кроме того, глава Белого дома в очередной раз заявил о своем разочаровании российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом американский лидер сказал во время встречи с топ-генералами Вооруженных сил США во вторник, 30 сентября.

Читайте также:

Трамп высказался о Путине и причине нападения РФ на Украину

По мнению президента, вывод американский военных из Афганистана "открыл путь" для РФ и спровоцировал полномасштабное нападение на Украину.

"У нас было шоу ужасов в Афганистане, и это, по моему мнению, является причиной, почему Путин напал. Он увидел это шоу ужасов от Байдена и его команды некомпетентных людей. И это открыло ему путь. Я думаю, что это был самый позорный день в истории нашей страны. Мы не допустим, чтобы такое д*рьмо повторилось", — заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер сказал, что война идет не по плану Путина, ведь тогда бы она должна была закончиться через неделю.

"Я очень разочарован Путиным. Думал, он быстро с этим справится. Он должен был бы закончить войну за неделю. Я сказал ему: "Ты выглядишь плохо. Ты уже четыре года ведешь войну, которая должна была бы длиться неделю. Ты что, бумажный тигр?", — сказал Трамп.

Напомним, решение о выводе американских войск из Афганистана приняла администрация Дональда Трампа после подписания мирного соглашения с Талибаном в феврале 2020 года. Соглашение определяло крайний срок выхода войск США и НАТО до 1 мая 2021-го, однако впоследствии президент Джо Байден отсрочил его до сентября того же года.

Напомним, ранее спецпредставитель США Кит Келлог озвучил позицию Дональда Трампа по войне в Украине.

А также мы писали, что в Верховной Раде предложили выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

россия США Дональд Трамп Афганистан война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
