Депутаты Верховной Рады хотят выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

В Верховной Раде Украины группа депутатов предлагают выдвинуть президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Соответствующий проект постановления об обращении в Нобелевский комитет уже зарегистрирован.

Инициатива находится на сайте парламента под номером 14088.

Сейчас текст законодательной инициативы и дополнительные документы пока не опубликованы. В то же время известно, что инициаторами проекта постановления стали такие депутаты, как:

Анна Скороход;

Николай Тищенко;

Георгий Мазурашу;

Анатолий Урбанский;

Тарас Батенко;

Александр Юрченко;

Анатолий Бурмич;

Михаил Соколов.

