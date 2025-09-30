Депутаты Верховной Рады хотят выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Нардепы предлагают выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
В Верховной Раде Украины группа депутатов предлагают выдвинуть президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Соответствующий проект постановления об обращении в Нобелевский комитет уже зарегистрирован.
Инициатива находится на сайте парламента под номером 14088.
Украинские депутаты хотят выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Сейчас текст законодательной инициативы и дополнительные документы пока не опубликованы. В то же время известно, что инициаторами проекта постановления стали такие депутаты, как:
- Анна Скороход;
- Николай Тищенко;
- Георгий Мазурашу;
- Анатолий Урбанский;
- Тарас Батенко;
- Александр Юрченко;
- Анатолий Бурмич;
- Михаил Соколов.
Напомним, на днях Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира и объяснил, почему страна сделала такой шаг.
Также мы писали, что в понедельник, 29 сентября, Трамп представил план завершения боевых действий в Газе. Что он предусматривает - читайте по этой ссылке.
