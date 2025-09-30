Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардепы предлагают выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Нардепы предлагают выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 06:14
Депутаты Верховной Рады хотят выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Верховной Раде Украины группа депутатов предлагают выдвинуть президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Соответствующий проект постановления об обращении в Нобелевский комитет уже зарегистрирован.

Инициатива находится на сайте парламента под номером 14088.

Реклама
Читайте также:

Украинские депутаты хотят выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Сейчас текст законодательной инициативы и дополнительные документы пока не опубликованы. В то же время известно, что инициаторами проекта постановления стали такие депутаты, как:

  • Анна Скороход;
  • Николай Тищенко;
  • Георгий Мазурашу;
  • Анатолий Урбанский;
  • Тарас Батенко;
  • Александр Юрченко;
  • Анатолий Бурмич;
  • Михаил Соколов.

Напомним, на днях Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира и объяснил, почему страна сделала такой шаг.

Также мы писали, что в понедельник, 29 сентября, Трамп представил план завершения боевых действий в Газе. Что он предусматривает - читайте по этой ссылке.

Верховная Рада Дональд Трамп Украина нардепы Нобелевская премия народные депутаты
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации