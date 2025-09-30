Відео
Нардепи пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру

Дата публікації: 30 вересня 2025 06:14
Депутати Верховної Ради хочуть висунути Трампа на Нобелівську премію миру
Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Верховній Раді України група депутатів пропонують висунути президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Відповідний проєкт постанови про звернення до Нобелівського комітету вже зареєстрований.

Ініціатива знаходиться на сайті парламенту під номером 14088.

Наразі текст законодавчої ініціативи та додаткові документи поки не опубліковано. Водночас відомо, що ініціаторами проєкту постанови стали такі депутати, як:

  • Анна Скороход;
  • Микола Тищенко;
  • Георгій Мазурашу;
  • Анатолій Урбанський;
  • Тарас Батенко;
  • Олександр Юрченко;
  • Анатолій Бурміч;
  • Михайло Соколов.

Нагадаємо, днями Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру та пояснив, чому країна зробила такий крок.

Також ми писали, що у понеділок, 29 вересня, Трамп представив план завершення бойових дій у Газі. Що він передбачає — читайте за цим посиланням.

Верховна Рада Дональд Трамп Україна нардепи Нобелівська премія народні депутати
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
