Трамп назвав одну з причин нападу Росії на Україну — відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що однією з причин нападу Росії на Україну стало виведення американських військ з Афганістану. Крім того, очільник Білого дому вкотре заявив про своє розчарування російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це американський лідер сказав під час зустрічі з топ-генералами Збройних сил США у вівторок, 30 вересня.

Трамп висловився про Путіна та причину нападу РФ на Україну

На думку президента, вивід американський військових з Афганістану "відкрив шлях" для РФ та спровокувало повномасштабний напад на Україну.

"У нас було шоу жахів в Афганістані, і це, на мою думку, є причиною, чому Путін напав. Він побачив це шоу жахів від Байдена та його команди некомпетентних людей. І це відкрило йому шлях. Я думаю, що це був найганебніший день в історії нашої країни. Ми не допустимо, щоб таке л*йно повторилося", — заявив Трамп.

Крім того, американський лідер сказав, що війна йде не за планом Путіна, адже тоді б вона мала закінчитися через тиждень.

"Я дуже розчарований Путіним. Думав, він швидко з цим впорається. Він мав би закінчити війну за тиждень. Я сказав йому: "Ти виглядаєш погано. Ти вже чотири роки ведеш війну, яка мала б тривати тиждень. Ти що, паперовий тигр?", — сказав Трамп.

Нагадаємо, рішення про виведення американських військ з Афганістану ухвалила адміністрація Дональда Трампа після підписання мирної угоди з Талібаном у лютому 2020 року. Угода визначала крайній термін виходу військ США та НАТО до 1 травня 2021-го, однак згодом президент Джо Байден відтермінував його до вересня того ж року.

