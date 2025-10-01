США опережают Россию и Китай в сфере субмарин - Трамп

Дональд трамп. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай значительно отстают от Соединенных Штатов в сфере подводного флота. По его словам, американские технологии опережают конкурентов минимум на 25 лет.

Заявление Трампа о превосходстве США

Во время выступления перед американскими генералами Дональд Трамп подчеркнул, что у Вашингтона значительное преимущество в развитии субмарин. Президент подчеркнул, что даже ближайшие конкуренты, — Россия и Китай, — пока не способны догнать США в этой сфере.

"Россия занимает второе место, Китай третье, но они приближаются. Через пять лет они будут равны. Они приближаются", — заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп добавил, что технологический отрыв России и Китая по количеству субмарин достигает нескольких десятилетий.

Трамп задумал вернуть во флот США линкоры

Во время выступления перед высшим военным руководством США Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность возвращения линкоров в состав американских ВМС. Он вспомнил историческое значение этих кораблей и собственные впечатления от их использования в прошлом. Президент США подчеркнул, что символическая роль линкоров до сих пор имеет для него большое значение.

"Кстати, может стоит снова подумать о линкорах, как когда-то говорили... Я смотрю на "Айову" в Калифорнии, на старые фото разных кораблей. Когда-то я смотрел "Победу на море" (американский документальный телесериал о Второй мировой войне — ред.)... Я обожаю "Победу на море"....",- отметил Трамп.

Линкоры считались самыми мощными кораблями ХХ века, однако постепенно потеряли актуальность после Второй мировой войны, когда главным инструментом на море стали авианосцы. Последним американским линкором была "Айова", построенная в 1943 году и окончательно выведена из эксплуатации в 2012-м после ряда модернизаций.

Напомним, что Трамп считает одной из причин нападения России на Украину выход американских войск из Афганистана и признается в своем разочаровании Владимиром Путиным.

Ранее мы также информировали, что Трамп применяет личностно ориентированный подход к переговорам о войне в Украине, стремясь быть посредником и находить баланс между сторонами.