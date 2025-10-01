Відео
Україна
Відстали на 25 років — Трамп назвав перевагу США над РФ і Китаєм

Відстали на 25 років — Трамп назвав перевагу США над РФ і Китаєм

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 00:14
США випереджають Росію та Китай у сфері субмарин — Трамп
Дональд трамп. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Китай значно відстають від Сполучених Штатів у сфері підводного флоту. За його словами, американські технології випереджають конкурентів щонайменше на 25 років.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Читайте також:

Заява Трампа про перевагу США

Під час виступу перед американськими генералами Дональд Трамп наголосив, що у Вашингтона значна перевага у розвитку субмарин. Президент підкреслив, що навіть найближчі конкуренти, — Росія та Китай, — поки не здатні наздогнати США у цій сфері.

"Росія посідає друге місце, Китай третє, але вони наближаються. Через п'ять років вони будуть рівними. Вони наближаються", — заявив президент США Дональд Трамп.

Трамп додав, що технологічний відрив Росії та Китаю за кількістю субмарин сягає кількох десятиліть.

Трамп задумав повернути до флоту США лінкори

Під час виступу перед вищим військовим керівництвом США Дональд Трамп запропонував розглянути можливість повернення лінкорів до складу американських ВМС. Він згадав історичне значення цих кораблів і власні враження від їхнього використання у минулому. Президент США підкреслив, що символічна роль лінкорів досі має для нього велике значення.

"До речі, може варто знову подумати про лінкори, як колись казали… Я дивлюсь на "Айову" у Каліфорнії, на старі фото різних кораблів. Колись я дивився "Перемогу на морі" (американський документальний телесеріал про Другу світову війну — ред.)… Я обожнюю "Перемогу на морі"….", — зазначив Трамп.

Лінкори вважалися найпотужнішими кораблями ХХ століття, проте поступово втратили актуальність після Другої світової війни, коли головним інструментом на морі стали авіаносці. Останнім американським лінкором була "Айова", збудована у 1943 році та остаточно виведена з експлуатації у 2012-му після низки модернізацій.

Нагадаємо, що Трамп вважає однією з причин нападу Росії на Україну вихід американських військ з Афганістану та зізнається у своєму розчаруванні Володимиром Путіним.

Раніше ми також інформували, що Трамп застосовує особистісно орієнтований підхід до переговорів про війну в Україні, прагнучи бути посередником і знаходити баланс між сторонами.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
