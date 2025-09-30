Видео
Главная Новости дня Трамп опубликовал видео с лидерами демократов, сгенерированное ИИ

Трамп опубликовал видео с лидерами демократов, сгенерированное ИИ

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 11:29
Бюджетный кризис в США — Трамп опубликовал видео, сгенерированное ИИ
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джефрисом и лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером. Они обсуждали угрозу остановки правительства из-за бюджетного кризиса, но после этого американский лидер опубликовал видео с этими лидерами, которое сгенерировано искусственным интеллектом.

Соответствующий ролик появился на странице Х у Дональда Трампа.

Реклама
Читайте также:

Какое видео опубликовал Трамп

В видео, которое создано искусственным интеллектом, на Джеффриса "одели" сомбреро и усы, а Шумер якобы обратился к американцам, которым признался, что демократов уже никто не любит, голосовать за них не будут, единственная надежда — на нелегалов, которым предоставят бесплатно медицину. Также на фоне звучит мариачи музыка.

Кроме того, фальшивый голос повторял ложные утверждения относительно политики демократов и называл либеральных лидеров "проснувшимися".

Отметим, что США грозит правительственный шатдаун. В частности, демократы настаивают на включении дополнительных расходов на здравоохранение, но республиканцы — против.

Напомним, 30 сентября Дональд Трамп выступит с заявлением в Белом доме. В то же время тема обращения до сих пор не раскрывается.

Также Трамп дал противоречивые советы по вакцинации и употреблению лекарств. Он призвал беременных женщин отказаться от употребления популярного препарата, в составе которого есть парацетамол.

США Дональд Трамп бюджет кризис Демократическая партия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
