Головна Новини дня Трамп опублікував відео з лідерами демократів, згенероване ШІ

Трамп опублікував відео з лідерами демократів, згенероване ШІ

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 11:29
Бюджетна криза в США — Трамп опублікував відео, згенероване ШІ
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп мав зустріч з лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джефрісом та лідером меншості в Сенаті Чаком Шумером. Вони обговорювали загрозу зупинки уряду через бюджетну кризу, але після цього американський лідер опублікував відео з цими лідерами, яке згенероване штучним інтелектом. 

Відповідний ролик з'явився на сторінці Х в Дональда Трампа. 

Читайте також:

Яке відео опублікував Трамп

У відео, яке створене штучним інтелектом, на Джеффріса "одягли" сомбреро та вуса, а Шумер нібито звернувся до американців, яким зізнався, що демократів вже ніхто не любить, голосувати за них не будуть, єдина надія — на нелегалів, яким нададуть безкоштовно медицину. Також на фоні звучить маріачі музика.

Крім того, фальшивий голос повторював неправдиві твердження щодо політики демократів і називав ліберальних лідерів "тими, хто прокинувся". 

Зазначимо, що США загрожує урядовий шатдаун. Зокрема, демократи наполягають на включенні додаткових витрат на охорону здоров’я, але республіканці — проти.

Нагадаємо, 30 вересня Дональд Трамп виступить із заявою у Білому домі. Водночас тема звернення досі не розкривається. 

Також Трамп дав суперечливі поради щодо вакцинації та вживання ліків. Він закликав вагітних жінок відмовитися від вживання популярного препарату, в складі якого є парацетамол. 

США Дональд Трамп бюджет криза Демократична партія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
