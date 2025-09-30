Бюджетна криза в США — Трамп опублікував відео, згенероване ШІ

Трамп опублікував відео з лідерами демократів, згенероване ШІ
Президент США Дональд Трамп мав зустріч з лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джефрісом та лідером меншості в Сенаті Чаком Шумером. Вони обговорювали загрозу зупинки уряду через бюджетну кризу, але після цього американський лідер опублікував відео з цими лідерами, яке згенероване штучним інтелектом.
Відповідний ролик з'явився на сторінці Х в Дональда Трампа.
Яке відео опублікував Трамп
У відео, яке створене штучним інтелектом, на Джеффріса "одягли" сомбреро та вуса, а Шумер нібито звернувся до американців, яким зізнався, що демократів вже ніхто не любить, голосувати за них не будуть, єдина надія — на нелегалів, яким нададуть безкоштовно медицину. Також на фоні звучить маріачі музика.
Крім того, фальшивий голос повторював неправдиві твердження щодо політики демократів і називав ліберальних лідерів "тими, хто прокинувся".
Зазначимо, що США загрожує урядовий шатдаун. Зокрема, демократи наполягають на включенні додаткових витрат на охорону здоров’я, але республіканці — проти.
Нагадаємо, 30 вересня Дональд Трамп виступить із заявою у Білому домі. Водночас тема звернення досі не розкривається.
Також Трамп дав суперечливі поради щодо вакцинації та вживання ліків. Він закликав вагітних жінок відмовитися від вживання популярного препарату, в складі якого є парацетамол.
