Трамп сьогодні виступить із Білого дому — тема невідома

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У вівторок, 30 вересня, о 18:00 за київським часом Дональд Трамп виступить із промовою з Білого дому. Тема звернення досі не розкривається.

Про це стало відомо зі сайту, де публікують розклад зустрічей Дональда Трампа.

Реклама

Читайте також:

Трамп готує промову на невідому тему

День президент США розпочав на базі морської піхоти у Квантіко, штат Вірджинія, де відбулася екстрена зустріч за участю генералів та адміралів, скликана міністром оборони Пітом Гегсетом. Подробиці цієї наради поки що тримають у таємниці.

Розклад подій та виступів. Фото: скриншот

Напередодні стало відомо, що сотні старших військових командирів, а саме генерали й адмірали від однієї зірки і вище, а також їхні головні радники були без попередження викликані на базу морської піхоти у Вірджинії. За даними Associated Press, до зустрічі залучили військових із різних куточків світу, хоча спершу ніяких пояснень причин такого масштабного зібрання не надавали.

Також нагадаємо, що Дональд Трамп помітно змінив риторику щодо України та її спроможності протистояти Росії на війні. У ЗМІ назвали ім'я людини, яка могла вплинути на позицію Дональда Трампа.

Тим часом Дональд Трамп озвучив свій план закінчення війни в Газі та вимоги до країн.