Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Гегсет скликає термінове засідання генералів — що відомо

Гегсет скликає термінове засідання генералів — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 18:31
Глава Міноборони США Піт Гегсет скликає термінове засідання
Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: Reuters

Міністр оборони США Піт Гегсет скликає рідкісне, термінове засідання сотень генералів та адміралів. Як відомо, на початку наступного тижня він виступить перед вищим військовим керівництвом.

Про це інформує The Washington Post.

За даними The Washington Post, Міністр оборони США  Піт Гегсет наказав сотням генералів і адміралів Збройних сил Америки зібратися в короткий термін. Про причини термінового зібрання він не повідомив.

Термінове засідання відбудеться на базі Корпусу морської піхоти у Вірджинії наступного тижня. Це викликало плутанину і тривогу після того, як адміністрація очільника Білого дому Дональда Трампа цього року звільнила багатьох високопоставлених керівників.

Ця неочікувана директива була надіслана практично всім вищим військовим командувачам по всьому світу. Директива була видана на початку цього тижня, на тлі загрози закриття уряду. І через кілька місяців після того, як команда Гегсета в Пентагоні оголосила про плани провести масштабну консолідацію вищого військового командування.

У четвер, 25 вересня, у своїй заяві речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що Гегсет "виступить перед вищими військовими керівниками на початку наступного тижня", але не надав додаткових подробиць.

Як відомо, в США та десятках інших країн і часових поясів налічується близько 800 генералів і адміралів. За словами осіб, обізнаних у цій справі, наказ Гегсета стосується всіх старших офіцерів у званні бригадного генерала або вище. Або їхніх еквівалентів у ВМС, які обіймають командні посади, а також їхніх найвищих радників-рядових. Зазвичай кожен із цих офіцерів керує сотнями або тисячами рядових військовослужбовців.

Серед тих, хто, як очікується, візьме участь у зустрічі Гегсета, є вищі командири в зонах конфлікту та вищі військові керівники, дислоковані в Європі, на Близькому Сході та в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Наказ не поширюється на вищих військових офіцерів, які обіймають штабні посади.

Зазначається, що жодна з осіб, які спілкувалися з виданням, не могла пригадати, щоб міністр оборони коли-небудь наказував так багато генералів і адміралів зібратися разом. Деякі з них заявили, що це викликає занепокоєння з приводу безпеки.

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп офіційно перейменував Міністерство оборони США — він підписав відповідний указ.

Раніше очільник Білого дому доручив Пентагону покращити обороноздатність армії США.

США Міноборони Пентагон політики Піт Гегсет
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
