Глава Минобороны США Пит Хегсет созывает срочное заседание

Министр обороны США Пит Хэгсет. Фото: Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет созывает редкое, срочное заседание сотен генералов и адмиралов. Как известно, в начале следующей недели он выступит перед высшим военным руководством.

Об этом информирует The Washington Post.

По данным The Washington Post, Министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов Вооруженных сил Америки собраться в короткий срок. О причинах срочного собрания он не сообщил.

Срочное заседание состоится на базе Корпуса морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе. Это вызвало путаницу и тревогу после того, как администрация главы Белого дома Дональда Трампа в этом году уволила многих высокопоставленных руководителей.

Эта неожиданная директива была направлена практически всем высшим военным командующим по всему миру. Директива была издана в начале этой недели, на фоне угрозы закрытия правительства. И через несколько месяцев после того, как команда Хегсета в Пентагоне объявила о планах провести масштабную консолидацию высшего военного командования.

В четверг, 25 сентября, в своем заявлении представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что Хегсет "выступит перед высшими военными руководителями в начале следующей недели", но не предоставил дополнительных подробностей.

Как известно, в США и десятках других стран и часовых поясов насчитывается около 800 генералов и адмиралов. По словам лиц, осведомленных в этом деле, приказ Хегсета касается всех старших офицеров в звании бригадного генерала или выше. Или их эквивалентов в ВМС, занимающих командные должности, а также их высших советников-чиновников. Обычно каждый из этих офицеров руководит сотнями или тысячами рядовых военнослужащих.

Среди тех, кто, как ожидается, примет участие во встрече Хегсета, есть высшие командиры в зонах конфликта и высшие военные руководители, дислоцированные в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Приказ не распространяется на высших военных офицеров, занимающих штабные должности.

Отмечается, что ни одно из лиц, которые общались с изданием, не могло припомнить, чтобы министр обороны когда-либо приказывал так много генералов и адмиралов собраться вместе. Некоторые из них заявили, что это вызывает беспокойство по поводу безопасности.

Напомним, что недавно Дональд Трамп официально переименовал Министерство обороны США — он подписал соответствующий указ.

Ранее глава Белого дома поручил Пентагону улучшить обороноспособность армии США.