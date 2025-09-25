Глава Минобороны США Пит Хегсет созывает срочное заседание

Хегсет созывает срочное заседание генералов — что известно
Министр обороны США Пит Хегсет созывает редкое, срочное заседание сотен генералов и адмиралов. Как известно, в начале следующей недели он выступит перед высшим военным руководством.
Об этом информирует The Washington Post.
Глава Минобороны США Хегсет созывает срочное заседание
По данным The Washington Post, Министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов Вооруженных сил Америки собраться в короткий срок. О причинах срочного собрания он не сообщил.
Срочное заседание состоится на базе Корпуса морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе. Это вызвало путаницу и тревогу после того, как администрация главы Белого дома Дональда Трампа в этом году уволила многих высокопоставленных руководителей.
Эта неожиданная директива была направлена практически всем высшим военным командующим по всему миру. Директива была издана в начале этой недели, на фоне угрозы закрытия правительства. И через несколько месяцев после того, как команда Хегсета в Пентагоне объявила о планах провести масштабную консолидацию высшего военного командования.
В четверг, 25 сентября, в своем заявлении представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что Хегсет "выступит перед высшими военными руководителями в начале следующей недели", но не предоставил дополнительных подробностей.
Как известно, в США и десятках других стран и часовых поясов насчитывается около 800 генералов и адмиралов. По словам лиц, осведомленных в этом деле, приказ Хегсета касается всех старших офицеров в звании бригадного генерала или выше. Или их эквивалентов в ВМС, занимающих командные должности, а также их высших советников-чиновников. Обычно каждый из этих офицеров руководит сотнями или тысячами рядовых военнослужащих.
Среди тех, кто, как ожидается, примет участие во встрече Хегсета, есть высшие командиры в зонах конфликта и высшие военные руководители, дислоцированные в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Приказ не распространяется на высших военных офицеров, занимающих штабные должности.
Отмечается, что ни одно из лиц, которые общались с изданием, не могло припомнить, чтобы министр обороны когда-либо приказывал так много генералов и адмиралов собраться вместе. Некоторые из них заявили, что это вызывает беспокойство по поводу безопасности.
Напомним, что недавно Дональд Трамп официально переименовал Министерство обороны США — он подписал соответствующий указ.
Ранее глава Белого дома поручил Пентагону улучшить обороноспособность армии США.
