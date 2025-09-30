Видео
Україна
Видео

Трамп сегодня выступит из Белого дома

Трамп сегодня выступит из Белого дома

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 09:09
Трамп сегодня выступит из Белого дома — тема неизвестна
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Во вторник, 30 сентября, в 18:00 по киевскому времени Дональд Трамп выступит с речью из Белого дома. Тема обращения до сих пор не раскрывается.

Об этом стало известно с сайта, где публикуют расписание встреч Дональда Трампа.

Читайте также:

Трамп готовит речь на неизвестную тему

День президент США начал на базе морской пехоты в Квантико, штат Вирджиния, где состоялась экстренная встреча с участием генералов и адмиралов, созванная министром обороны Питом Гегсетом. Подробности этого совещания пока держатся в тайне.

null
Расписание событий и выступлений. Фото: скриншот

Накануне стало известно, что сотни старших военных командиров, а именно генералы и адмиралы от одной звезды и выше, а также их главные советники были без предупреждения вызваны на базу морской пехоты в Вирджинии. По данным Associated Press, к встрече привлекли военных из разных уголков мира, хотя сначала никаких объяснений причин такого масштабного собрания не предоставляли.

Также напомним, что Дональд Трамп заметно изменил риторику относительно Украины и ее способности противостоять России на войне. В СМИ назвали имя человека, который мог повлиять на позицию Дональда Трампа.

Тем временем Дональд Трамп озвучил свой план окончания войны в Газе и требования к странам.

США Дональд Трамп политики Белый дом выступление
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
