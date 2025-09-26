Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп знову опинився в центрі суперечок через свої поради щодо здоров’я. Цього разу він закликав вагітних жінок відмовитися від вживання популярного жарознижувального препарату тайленолу, до складу якого входить парацетамол.

Про це він написав на платформі Truth Social у п'ятницю, 26 вересня.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Трамп закликав вагітних уникати тайленолу

Трамп закликав не використовувати тайленол без необхідності під час вагітності, уникати його застосування у дітей, а також радив розділити комбіновану вакцину проти кору, паротиту та краснухи на три окремі щеплення.

Він також рекомендував робити щеплення від вітряної віспи та від гепатиту Б у старшому віці, а вакцинацію проводити під час п’яти окремих медичних візитів.

"Вагітні жінки, не використовуйте тайленол без необхідності, не давайте тайленол своїй маленькій дитині з будь-якої причини, розділіть щеплення MMR", — написав Трамп.

