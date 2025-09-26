Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп снова оказался в центре споров из-за своих советов относительно здоровья. На этот раз он призвал беременных женщин отказаться от употребления популярного жаропонижающего препарата тайленола, в состав которого входит парацетамол.

Об этом он написал на платформе Truth Social в пятницу, 26 сентября.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Трамп призвал беременных избегать тайленола

Трамп призвал не использовать тайленол без необходимости во время беременности, избегать его применения у детей, а также советовал разделить комбинированную вакцину против кори, паротита и краснухи на три отдельные прививки.

Он также рекомендовал делать прививки от ветряной оспы и от гепатита Б в старшем возрасте, а вакцинацию проводить во время пяти отдельных медицинских визитов.

"Беременные женщины, не используйте тайленол без необходимости, не давайте тайленол своему маленькому ребенку по любой причине, разделите прививки MMR", — написал Трамп.

