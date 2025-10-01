У США уряд припинив роботу — що відомо про кризу

Лідер меншості в Сенаті США Чак Шумер (демократ від штату Нью-Йорк) звертається до представників ЗМІ. Фото: REUTERS/Елізабет Франц

У США вперше за майже сім років розпочалося закриття уряду. Опівночі, 1 жовтня, Конгрес не встиг ухвалити тимчасове фінансування, що стало причиною зупинки роботи. Це стається вже втретє за президентства Дональда Трампа. Бюджетне управління Білого дому наказало федеральним відомствам виконати плани призупинення роботи, через що сотні тисяч службовців опинилися у вимушених відпустках, а державні послуги частково перестали надавати.

Конгрес зупинив роботу через провалений термін голосування за фінансування

Причиною політичної кризи став глухий кут у переговорах між республіканцями та демократами щодо фінансування охорони здоров’я. Обидві сторони використовують ситуацію як важіль напередодні проміжних виборів 2026 року. За прогнозами Bloomberg Economics, якщо уряд не працюватиме хоча б три тижні, рівень безробіття може різко зрости до 4,7% з нинішніх 4,3%, адже працівники, які пішли у відпустку, також вважатимуться тимчасово безробітними.

Президент Трамп заявив, що його адміністрація може використати закриття для масових скорочень федеральних службовців, що значно поглибить економічні наслідки. За оцінками, у відпустки підуть щонайменше 750 тисяч осіб, а це відбудеться на тлі вже проведених раніше програм за сприяння Ілона Маска дострокових виходів на пенсію та скорочень, які зменшили штат ще на 150 тисяч. У деяких регіонах, зокрема у Вашингтоні, це може спричинити сильний спад економіки.

Ефект доміно для економіки США

Наслідки відчутні й для економічної статистики. Закриття уряду означає, що Бюро статистики праці не опублікує черговий звіт про зайнятість, на який орієнтується Федеральна резервна система, ухвалюючи рішення щодо процентних ставок.

У Конгресі ситуація залишається безвихідною. Республіканці наполягають на "чистому" тимчасовому законопроєкті без додаткових витрат, тоді як демократи вимагають збільшити фінансування охорони здоров’я та соціальних програм на 1,5 трильйона доларів.

Тим часом Палата представників уже ухвалила проєкт, який продовжує фінансування уряду до 21 листопада, однак у Сенаті йому бракує підтримки щонайменше восьми демократів. Наразі ведуться активні переговори, а частина поміркованих сенаторів з обох партій допускають можливість компромісу щодо продовження податкових пільг Obamacare, аби уникнути різкого подорожчання страхових внесків для 20 мільйонів американців.

Напруга посилюється і через дії самого Трампа. Президент не лише погрожує масштабними звільненнями, а й викликав критику після публікації змонтованого ШІ відео із демократом Хакіма Джеффріса. Лідери демократів назвали це свідченням того, що глава Білого дому використовує кризу як політичну зброю, а американців — як заручників у своєму протистоянні з опонентами.

