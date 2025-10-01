Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Конгрес не домовився — уряд США припинив роботу

Конгрес не домовився — уряд США припинив роботу

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 08:21
У США уряд припинив роботу — що відомо про кризу
Лідер меншості в Сенаті США Чак Шумер (демократ від штату Нью-Йорк) звертається до представників ЗМІ. Фото: REUTERS/Елізабет Франц

У США вперше за майже сім років розпочалося закриття уряду. Опівночі, 1 жовтня, Конгрес не встиг ухвалити тимчасове фінансування, що стало причиною зупинки роботи. Це стається вже втретє за президентства Дональда Трампа. Бюджетне управління Білого дому наказало федеральним відомствам виконати плани призупинення роботи, через що сотні тисяч службовців опинилися у вимушених відпустках, а державні послуги частково перестали надавати.

Про це повідомляє Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

Конгрес зупинив роботу через провалений термін голосування за фінансування

Причиною політичної кризи став глухий кут у переговорах між республіканцями та демократами щодо фінансування охорони здоров’я. Обидві сторони використовують ситуацію як важіль напередодні проміжних виборів 2026 року. За прогнозами Bloomberg Economics, якщо уряд не працюватиме хоча б три тижні, рівень безробіття може різко зрости до 4,7% з нинішніх 4,3%, адже працівники, які пішли у відпустку, також вважатимуться тимчасово безробітними.

Президент Трамп заявив, що його адміністрація може використати закриття для масових скорочень федеральних службовців, що значно поглибить економічні наслідки. За оцінками, у відпустки підуть щонайменше 750 тисяч осіб, а це відбудеться на тлі вже проведених раніше програм за сприяння Ілона Маска дострокових виходів на пенсію та скорочень, які зменшили штат ще на 150 тисяч. У деяких регіонах, зокрема у Вашингтоні, це може спричинити сильний спад економіки.

Ефект доміно для економіки США

Наслідки відчутні й для економічної статистики. Закриття уряду означає, що Бюро статистики праці не опублікує черговий звіт про зайнятість, на який орієнтується Федеральна резервна система, ухвалюючи рішення щодо процентних ставок.

У Конгресі ситуація залишається безвихідною. Республіканці наполягають на "чистому" тимчасовому законопроєкті без додаткових витрат, тоді як демократи вимагають збільшити фінансування охорони здоров’я та соціальних програм на 1,5 трильйона доларів. 

Тим часом Палата представників уже ухвалила проєкт, який продовжує фінансування уряду до 21 листопада, однак у Сенаті йому бракує підтримки щонайменше восьми демократів. Наразі ведуться активні переговори, а частина поміркованих сенаторів з обох партій допускають можливість компромісу щодо продовження податкових пільг Obamacare, аби уникнути різкого подорожчання страхових внесків для 20 мільйонів американців.

Напруга посилюється і через дії самого Трампа. Президент не лише погрожує масштабними звільненнями, а й викликав критику після публікації змонтованого ШІ відео із демократом Хакіма Джеффріса. Лідери демократів назвали це свідченням того, що глава Білого дому використовує кризу як політичну зброю, а американців — як заручників у своєму протистоянні з опонентами.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час виступу із топ-генерелами США вкотре звинуватив Джо Байдена у нападі Росії на Україну.

Також Трамп заявив, що Росія та Китай відстали на десятки років у технологічному прогресі порівняно зі США.

США скандал Дональд Трамп Конгрес політики уряд
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації