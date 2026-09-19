ШІ ледь не втягнув США у конфлікт із Китаєм через помилку

Голова КНР Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Навесні 2026 року американські військові готувалися перехопити китайське судно на Близькому Сході після надходження розвідданих про нібито ядерний вантаж. Для проведення операції було приведено в готовність озброєних військовослужбовців, а військові літаки вже перебували в повітрі. Однак незадовго до початку перехоплення фахівці виявили помилку у звіті, підготовленому за допомогою штучного інтелекту.

Як з’ясувалося, чат-бот неправильно визначив вантаж на борту судна, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на CNN.

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Американський військовий аналітик використовував чат-бот для обробки інформації про китайське судно. У систему завантажили відомості з відкритих джерел та дані радіоелектронної розвідки, після чого ШІ дійшов висновку, що корабель нібито перевозить компоненти програми створення ядерної зброї. Підготовлений на основі цього аналізу звіт потім поширили серед американських військових.

Лідери США та Китаю Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Помилку виявили перед початком операції

Коли військові почали готуватися до перехоплення судна, більш досвідчені фахівці додатково перевірили вихідні дані. Саме на цьому етапі з’ясувалося, що висновок чат-бота щодо характеру вантажу виявився помилковим, після чого операцію скасували. CNN не вдалося встановити, який саме ІІ-сервіс використовував аналітик — комерційний чат-бот чи внутрішню систему американського уряду, а також що саме перебувало на борту китайського судна.

Одне з джерел CNN охарактеризувало підготовлений звіт як повністю неправдивий і заявило, що те, що сталося, ледь не призвело до війни. При цьому журналісти відзначають ширшу проблему: різні підрозділи американських військових та розвідувального співтовариства використовують ШІ за різними правилами та з неоднаковими стандартами перевірки результатів. Пентагон і американське командування спеціальних операцій у опублікованих матеріалах CNN ситуацію не прокоментували.

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