США схвалили можливий продаж Україні засобів для ППО

Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі. Фото: Getty Images

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні систем розвитку та модернізації протиповітряної оборони, ракет, радарів та іншого обладнання на орієнтовні 2,68 млрд доларів. У разі укладення угоди її профінансують коштом європейських внесків і американського військового фінансування, виділеного за попередньої адміністрації.

Про це повідомляє Державний департамент США, інформує Новини.LIVE.

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Що США можуть продати Україні

У Держдепартаменті зазначили, що уряд України запросив низку позицій для посилення протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про ракети S-300 Clone і GAM-67, ракетні системи ППО з лазерним наведенням та збільшеною дальністю дії, а також мобільні пускові установки та комплекти для їхньої модифікації.

До переліку також увійшли радари RPS 202 для систем протидії безпілотникам, причепи з підйомними щоглами, запасні частини, витратні матеріали та комплектуючі.

Окремо передбачені послуги з ремонту й технічного обслуговування, програмне забезпечення, технічна документація, транспортна підтримка, а також інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників.

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Як Україна фінансуватиме можливу угоду

За даними Держдепартаменту, у разі укладення угоди Україна профінансує її за рахунок поєднання європейських внесків та коштів американського іноземного військового фінансування (FMF), виділених за попередньої адміністрації.

Американські кошти мають бути зараховані як внесок США до Інвестиційного фонду відновлення України за принципом співвідношення 1:1.

Що передбачає угода

У Держдепартаменті заявили, що запропонований продаж має посилити спроможність України протистояти нинішнім і майбутнім загрозам та виконувати завдання із самооборони й регіональної безпеки.

Водночас реалізація можливої угоди не потребуватиме направлення до України додаткових представників уряду США або американських підрядників.

У відомстві також зазначили, що продаж обладнання та супутніх послуг не змінить базового військового балансу в регіоні та не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

Як писали Новини.LIVE, Трамп заявив, що Росія вже п’ять років нападає на союзників України. Так він відповів на запитання про занепокоєння польських лідерів щодо можливих атак РФ.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Трамп підписав закон Грема про санкції проти РФ. Документ передбачає нові обмеження проти російських посадовців, фінансових установ і "тіньового флоту", а також дозволяє президенту США запроваджувати мита до 100% для визначених країн, які купують російські нафту та газ.