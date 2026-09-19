США одобрили возможную продажу Украине средств ПВО

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. Фото: Getty Images

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине систем развития и модернизации противовоздушной обороны, ракет, радаров и другого оборудования на ориентировочную сумму в 2,68 млрд долларов. В случае заключения соглашения оно будет профинансировано за счет европейских взносов и американского военного финансирования, выделенного при предыдущей администрации.

Об этом сообщает Государственный департамент США, передает Новини.LIVE.

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Что США могут продать Украине

В Госдепартаменте отметили, что правительство Украины запросило ряд позиций для усиления противовоздушной обороны. В частности, речь идет о ракетах S-300 Clone и GAM-67, ракетных системах ПВО с лазерным наведением и увеличенной дальностью действия, а также о мобильных пусковых установках и комплектах для их модификации.

В перечень также вошли радары RPS 202 для систем противодействия беспилотникам, прицепы с подъемными мачтами, запасные части, расходные материалы и комплектующие.

Отдельно предусмотрены услуги по ремонту и техническому обслуживанию, программное обеспечение, техническая документация, транспортная поддержка, а также инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков.

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Как Украина будет финансировать возможное соглашение

По данным Госдепартамента, в случае заключения соглашения Украина профинансирует его за счет сочетания европейских взносов и средств американского иностранного военного финансирования(FMF), выделенных при предыдущей администрации.

Американские средства должны быть зачислены в качестве вклада США в Инвестиционный фонд восстановления Украины в соотношении 1:1.

Что предусматривает соглашение

В Госдепартаменте заявили, что предлагаемая сделка должна укрепить способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам и выполнять задачи по самообороне и региональной безопасности.

В то же время реализация возможного соглашенияне потребует направления в Украину дополнительных представителей правительства США или американских подрядчиков.

В ведомстве также отметили, что продажа оборудования и сопутствующих услуг не изменит базовый военный баланс в регионе и не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

Как писали Новини.LIVE, Трамп заявил, что Россия уже пять лет нападает на союзников Украины. Так он ответил на вопрос об обеспокоенности польских лидеров возможными атаками РФ.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Трамп подписал закон Грэма о санкциях против РФ. Документ предусматривает новые ограничения в отношении российских чиновников, финансовых учреждений и "теневого флота", а также позволяет президенту США вводить пошлины до 100 % для определенных стран, закупающих российскую нефть и газ.