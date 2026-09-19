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Главная Новости дня США и Китай могли начать войну из-за выходок ИИ

США и Китай могли начать войну из-за выходок ИИ

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19 сентября 2026 12:46
ИИ едва не втянул США в конфликт с Китаем из-за ошибки
Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Американские военные весной 2026 года готовились перехватить китайское судно на Ближнем Востоке после появления разведданных о якобы ядерном грузе. Для операции были приведены в готовность вооруженные военнослужащие, а военные самолеты уже находились в воздухе. Однако незадолго до начала перехвата специалисты обнаружили ошибку в подготовленном с помощью искусственного интеллекта отчете.

Как выяснилось, чат-бот неправильно определил груз на борту судна, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на CNN

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Американский военный аналитик использовал чат-бот для обработки информации о китайском судне. В систему загрузили сведения из открытых источников и данные радиоэлектронной разведки, после чего ИИ пришел к выводу, что корабль якобы перевозит компоненты программы создания ядерного оружия. Подготовленный на основе этого анализа отчет затем распространили среди американских военных.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин
Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Reuters 

Ошибку обнаружили перед началом операции

Когда военные начали готовиться к перехвату судна, более опытные специалисты дополнительно проверили исходные данные. Именно на этом этапе выяснилось, что вывод чат-бота о характере груза оказался ошибочным, после чего операцию отменили. CNN не удалось установить, какой именно ИИ-сервис использовал аналитик — коммерческий чат-бот или внутреннюю систему американского правительства, а также что именно находилось на борту китайского судна.

Один из источников CNN охарактеризовал подготовленный отчет как полностью ложный и заявил, что произошедшее едва не привело к войне. При этом журналисты отмечают более широкую проблему: различные подразделения американских военных и разведывательного сообщества используют ИИ по разным правилам и с неодинаковыми стандартами проверки результатов. Пентагон и американское командование специальных операций в опубликованных материалах CNN ситуацию не прокомментировали.

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Также Новини.LIVE сообщали, что США одобрили возможную продажу Украине систем развития и модернизации противовоздушной обороны, ракет, радаров и другого оборудования. 

США война Китай искусственный интеллект ядерная война
Катерина Османская - Редактор
Автор:
Катерина Османская

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