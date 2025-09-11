Відео
США зняли санкції з державної авіакомпанії Білорусі

США зняли санкції з державної авіакомпанії Білорусі

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 14:41
США зняли санкції з Белавіа та планують повернути посольство в Мінськ
Літак компанії Белавіа. Фото: росЗМІ

США оголосили про скасування санкцій проти білоруської авіакомпанії "Белавіа". Таке рішення ухвалив особисто Дональд Трамп. За словами Джона Коула, президент на одній із зустрічей, де були присутні десятки осіб, віддав чітке розпорядження "зробити це негайно".

Про це повідомляють білоруські медіа з посиланням на представника президента США Джона Коула.

Читайте також:

США послабить санкційний тиск на Білорусь

Під час розмови з Олександром Лукашенком американський посадовець наголосив, що цей крок є лише початком змін у двосторонніх відносинах, які вони "хочуть якомога швидше покращити". Окрім зняття санкцій, Вашингтон має намір відновити роботу свого дипломатичного представництва в Мінську.

"Зараз це рішення, яке вже затверджене, прийняте усіма міністерства і відомствами, які залучені до цього процесу", — заявив Джон Коул.

"Я знаю, що ми хочемо, щоб посольство повернулося, і впевнений, що це станеться у найближчому майбутньому. Ми прагнемо мати тут посла і повний склад американського посольства, і будемо працювати над цим", — підкреслив Коул. 

Нагадаємо, востаннє президент США Дональд Трамп спілкувався наживо із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 15 серпня перед самітом на Алясці. Тоді Трамп заявив, що розмова пройшла дуже добре і лідерам вдалося домовитися за звільнення ув'язнених та майбутню зустріч.

Тим часом в ЄС заявили, що готують новий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься банківського сектору РФ, а також тіньового нафтового флоту. 

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Білий дім не хоче вічно тримати в економічній ізоляції Росію. Він додав, що співпраця з Росією може бути вигідна як Україні, так і США через велику кількість нафти та корисних копалин. 

Білорусь США санкції компанії посольство
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
