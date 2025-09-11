Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США сняли санкции с государственной авиакомпании Беларуси

США сняли санкции с государственной авиакомпании Беларуси

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 14:41
США сняли санкции с Белавиа и планируют вернуть посольство в Минск
Самолет компании Белавиа. Фото: росСМИ

США объявили об отмене санкций против белорусской авиакомпании "Белавиа". Такое решение принял лично Дональд Трамп. По словам Джона Коула, президент на одной из встреч, где присутствовали десятки человек, отдал четкое распоряжение "сделать это немедленно".

Об этом сообщают белорусские медиа со ссылкой на представителя президента США Джона Коула.

Реклама
Читайте также:

США ослабит санкционное давление на Беларусь

Во время разговора с Александром Лукашенко американский чиновник подчеркнул, что этот шаг является лишь началом изменений в двусторонних отношениях, которые они "хотят как можно скорее улучшить". Кроме снятия санкций, Вашингтон намерен возобновить работу своего дипломатического представительства в Минске.

"Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми министерствами и ведомствами, которые вовлечены в этот процесс", — заявил Джон Коул.

"Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось, и уверен, что это произойдет в ближайшем будущем. Мы стремимся иметь здесь посла и полный состав американского посольства, и будем работать над этим", — подчеркнул Коул.

Напомним, последний раз президент США Дональд Трамп общался вживую с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 15 августа перед саммитом на Аляске. Тогда Трамп заявил, что разговор прошел очень хорошо и лидерам удалось договориться об освобождении заключенных и будущей встрече.

Тем временем в ЕС заявили, что готовят новый пакет санкций против России, который будет касаться банковского сектора РФ, а также теневого нефтяного флота.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом не хочет вечно держать в экономической изоляции Россию. Он добавил, что сотрудничество с Россией может быть выгодно как Украине, так и США из-за большого количества нефти и полезных ископаемых.

Беларусь США санкции компании посольство
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации