США сняли санкции с Белавиа и планируют вернуть посольство в Минск

Самолет компании Белавиа. Фото: росСМИ

США объявили об отмене санкций против белорусской авиакомпании "Белавиа". Такое решение принял лично Дональд Трамп. По словам Джона Коула, президент на одной из встреч, где присутствовали десятки человек, отдал четкое распоряжение "сделать это немедленно".

Об этом сообщают белорусские медиа со ссылкой на представителя президента США Джона Коула.

Во время разговора с Александром Лукашенко американский чиновник подчеркнул, что этот шаг является лишь началом изменений в двусторонних отношениях, которые они "хотят как можно скорее улучшить". Кроме снятия санкций, Вашингтон намерен возобновить работу своего дипломатического представительства в Минске.

"Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми министерствами и ведомствами, которые вовлечены в этот процесс", — заявил Джон Коул.

"Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось, и уверен, что это произойдет в ближайшем будущем. Мы стремимся иметь здесь посла и полный состав американского посольства, и будем работать над этим", — подчеркнул Коул.

Напомним, последний раз президент США Дональд Трамп общался вживую с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 15 августа перед саммитом на Аляске. Тогда Трамп заявил, что разговор прошел очень хорошо и лидерам удалось договориться об освобождении заключенных и будущей встрече.

Тем временем в ЕС заявили, что готовят новый пакет санкций против России, который будет касаться банковского сектора РФ, а также теневого нефтяного флота.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом не хочет вечно держать в экономической изоляции Россию. Он добавил, что сотрудничество с Россией может быть выгодно как Украине, так и США из-за большого количества нефти и полезных ископаемых.