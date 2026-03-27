Головна Новини дня Соболев: кешбек на пальне запровадили, щоб не нашкодити армії

Дата публікації: 27 березня 2026 11:32
Міністр економіки Олексій Соболев. Фото: Олексій Соболев / Facebook

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що будь-які різкі рішення на ринку пального, можуть мати негативні наслідки. Зокрема, зміна акцизів вдарила б по армії, а обмеження призвело б до дефіциту пального. Саме тому уряд запровадив нацкешбек на пальне.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пленарне засідання парламенту у п’ятницю, 27 березня.

Нацкешбек дозволяє стимулювати економіку та підтримувати споживача

"Якщо говорити про підвищення акцизів, то це, в першу чергу, вдарило б по економіці і, відповідно, по можливостях фінансування армії. З іншого боку, будь-які обмеження, вони могли б призвести до дефіциту пального, що також є критичним питанням, особливо в умовах війни. Саме тому було прийнято рішення запровадити механізм національного кешбеку. Це дозволяє, з одного боку, підтримати споживача, а з іншого — стимулювати економіку",  заявив Соболев.

Міністр нагадав, що кошти від кешбеку можна витратити на українські товари, книжки, ліки, оплатити комуналку чи задонатити на ЗСУ

"Ми вже бачимо, що значна частина цих коштів, приблизно 75%, спрямовується саме на оплату комунальних послуг", додав він.

Урядовець додав, що лише за перші шість днів роботи програми щодня нараховується близько 20 млн гривень кешбеку.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля, Україна імпортує паливо з більше, ніж 10 країн. Запаси є, тому дефіциту не очікується. Пріоритетом для забезпечення паливом є армія, аграрії, бізнес та роздрібний ринок.

У Раді вже з’явився законопроєкт, який має на меті врегулювати ціни на бензин та дизель. Зокрема, передбачається зниження ПДВ на нафтопродукти та зниження акцизів. Крім того, пропонується зберегти порядок оподаткування нафтопродуктів на всю посівну кампанію для аграріїв.

Верховна Рада пальне парламент Національний кешбек
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
