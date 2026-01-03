Відео
Головна Новини дня Соболев назвав обсяг інвестицій, потрібних Україні на 10 років

Соболев назвав обсяг інвестицій, потрібних Україні на 10 років

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 17:02
Соболев заявив про потребу України у 800 млрд доларів інвестицій
Олексій Соболев. Фото: УНІАН

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев пояснив, скільки інвестицій потрібно залучити країні упродовж наступних десяти років. За його словами, йдеться про близько 800 мільярдів доларів.

Про це Олексій Соболев розповів на пресконференції у суботу, 3 січня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Інвестиції упродовж наступних десяти років

"Розрахункова цифра на наступні десять років капіталу, який має бути залучений в Україну, це 800 мільярдів доларів США. Це і приватні джерела, і публічні джерела. За нашими підрахунками, десь 500 мільярдів має в першу чергу надійти з публічних джерел у вигляді грантів, якихось концесійних позиків, тобто це і те, що потрібно повертати, і що не потрібно повертати", — зазначив Соболев.

За його словами, найближчими двома тижнями Україна разом із партнерами узгодить конкретні джерела фінансування та потреби за секторами економіки. Він каже, що ширша участь приватного бізнесу стимулює реформи та підсилює інвестиційну активність.

"Але приватний сектор також приходить після того, як є безпекова рамка, гарантії безпеки і макрофінансова стабільність, на що потрібні інституційні кошти і кошти країни. І коли є реформи, і коли є концесійний капітал, який знижує ризики роботи в Україні", — додав міністр.

Нагадаємо, Соболев повідомив, що в Києві під час зустрічі з безпековими координаторами обговорили економічний пакет безпекових угод для відновлення України.

Раніше Соболев закликав інвесторів приїжджати в Україну. За його словами, попри війну, бізнес не зупинився.

