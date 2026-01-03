Видео
Главная Новости дня Соболев назвал объем инвестиций, необходимых Украине на 10 лет

Соболев назвал объем инвестиций, необходимых Украине на 10 лет

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 17:02
Соболев заявил о потребности Украины в 800 млрд долларов инвестиций
Алексей Соболев. Фото: УНИАН

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев объяснил, сколько инвестиций нужно привлечь стране в течение следующих десяти лет. По его словам, речь идет об около 800 миллиардов долларов.

Об этом Алексей Соболев рассказал на пресс-конференции в субботу, 3 января, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Инвестиции в течение следующих десяти лет

"Расчетная цифра на следующие десять лет капитала, который должен быть привлечен в Украину, это 800 миллиардов долларов США. Это и частные источники, и публичные источники. По нашим подсчетам, где-то 500 миллиардов должно в первую очередь поступить из публичных источников в виде грантов, каких-то концессионных займов, то есть это и то, что нужно возвращать, и что не нужно возвращать", — отметил Соболев.

По его словам, в ближайшие две недели Украина вместе с партнерами согласует конкретные источники финансирования и потребности по секторам экономики. Он говорит, что более широкое участие частного бизнеса стимулирует реформы и усиливает инвестиционную активность.

"Но частный сектор также приходит после того, как есть рамка безопасности, гарантии безопасности и макрофинансовая стабильность, на что нужны институциональные средства и средства страны. И когда есть реформы, и когда есть концессионный капитал, который снижает риски работы в Украине", — добавил министр.

Напомним, Соболев сообщил, что в Киеве во время встречи с координаторами по безопасности обсудили экономический пакет соглашений по безопасности для восстановления Украины.

Ранее Соболев призвал инвесторов приезжать в Украину. По его словам, несмотря на войну, бизнес не остановился.

деньги Украина экономика финансы инвестиции
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
